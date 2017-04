健保替代案難產 共和黨人尋求捲土重來

By

【KTSF 張麗月報導】

共和黨人力求廢除奧巴馬健保,他們提出的替代案胎死腹中,現在正謀求捲土重來。

健保替代案難產,是否意味著要重新再來過?聯邦眾議長賴恩說,正與各方溝通。

副總統彭斯也承認,正與國會繼續商討醫療健保改革的前途,但好像第一次提出的健保替代案一樣,在細節方面出現分歧,例如白宮建議援權州政府自行決定是否撤回,’帶病投保’條款,又或者將婦產照顧或濫用藥物等方面,剔除出健保福利和不受社區分等級的規管。

這些都是眾議院保守派團體’自由黨團’ 所希望的,問題是向極右派作出的讓步,有可能得不到溫和派的支持,因此共和黨領袖要尋求黨團內共識。

賴恩說:”我們希望大家互相交流,改善健保法案 尋求共識。”

目前白宮正接觸曾經反對健保替代案的共和黨保守派人士,希望他們改變主意盡力促成醫保的改革。

