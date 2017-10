全國槍械協會罕有改變立場 支持監管Bump Stock配件

By

拉斯維加斯槍擊血案發生後,向來堅決反對任何槍械管制立法的全美槍械協會(NRA),週四罕有地表態支持監管Bump Stock槍械配件,連槍擊案後,立即表示國會現階段不會討論任何槍管法案的聯邦眾議院議長賴恩,也改口說可以對相關立法進行研究,而白宮接著也附和,表示對有關修訂持開放態度。

Bump Stock是一種可以把半自動槍械改裝全自動槍械的裝置,提升槍械的殺傷力,在週日賭城發生的槍擊案前,連對槍械熟悉的人士,對這個裝置也所知不多。

賭城槍手Stephen Paddock就是用上這個可合法購買的裝置,在高層酒店持槍射向地面的演唱會群眾,造成59人死亡,數百人受傷。

NRA週四發表聲明說:”NRA已要求聯邦煙酒火器及爆炸物管制局,立即檢討這類裝置是否合乎聯邦法律,NRA認為,任何可以把半自動槍械改裝為全自動槍械的裝置,都應該受到額外監管。”

白宮發言人桑德斯對此回應說:”我們歡迎這項消息及相關的討論,白宮對此持開放態度,未來我們希望可以加入相關的討論。”

據共和黨聯邦眾議員Mark Amodei透露,週三他陪同特朗普總統乘空軍一號前赴特斯維加斯探望傷者時,總統在回程時曾與國會議員談及此事。

根據民主黨聯邦參議員范士丹週三提出禁售Bump Stock的法案,這項裝置原本是為那些未能靈活使用雙手的人士而設,讓他們無須按下槍鍵,便可使用半自動槍械,槍械裝上Bump Stock,子彈發出的數量可由每分鐘45至60枚,增至每分鐘400至800枚,大大增加殺傷力。

聯邦當局是於2010年通過合法售賣這項裝置,當時認為這項裝置沒有違反聯邦法。

