美國白宮附近週五有汽車衝向路障,當局一度封鎖白宮及附近一帶道路,加強保安及調查事件。

特工處指,駕車衝向路障的女司機當場被扣查,事件中並無執法人員受傷,她衝向的路障位於華盛頓第17街及另一條街交界,白宮位於數棟建築之外。

特勤人員隨即加強白宮保安,包括鎖起記者室的門。

事發時,特朗普總統剛剛在白宮接待完到訪的澳洲總理特恩布爾,特恩布爾正準備離開。

