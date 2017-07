白宮定今週美國製造週 但特朗普與女兒產品多非美國製

By

【KTSF 江良慧報導】

為了要推廣美國貨,白宮把這個星期定位美國製造週,特朗普總統週一更在白宮展示一些美國製造的產品,不過,特朗普企業和他女兒Ivanka品牌的產品,卻大部分都不是美國製造。

特朗普經常說:”我們信奉兩個簡單守則,買美國貨和僱用美國人。”

這是特朗普經常掛在口邊的承諾,對那些因為貿易協議或其他因素而經濟下滑的工業城鎮,這個特別吸引。

特朗普說:”我們會竭盡所能確保更多產品,都印上那美妙的幾個字,美國製造。”

不過特朗普旗下產品卻很少印上這些字,那麼到底特朗普家族會否帶頭,讓旗下產品都由美國製造,較早前白宮發言人Sean Spicer就這樣回答 。

Spicery說:”有某些供應鏈或可伸縮性,是這個國家沒有的,我不會評論個別產品,但我可以告訴你我們的最終目標當然是在美國這裡增加製造業和增加投資。”

印有特朗普品牌的襯衫、皮鞋、手袋和領帶,都是在低人工的孟加拉、印尼和中國製造,2015年特朗普接受CNN主播訪問時,就提及為甚麼他品牌的領帶是中國製造。

特朗普說:”我的領帶很多時候是中國製造,不是全部但很多是中國製造,因為他們操控貨幣到一個程度,讓我們公司根本無法競爭。”

當記者問他為何不帶頭讓費城製造些些領帶,他也願意因此多付錢,但特朗普當時就答,要在美國製造任何成衣都很困難,事實上美國9成7的成衣都是在海外製造,當然不少產品仍然是美國製造,週一就有50間公司向特朗普展示他們的美國貨。

特朗普女兒Ivanka的品牌,一直都有和中國廠商合作,雖然Ivanka從1月起就從公司請假,但始終持有股份,公司也不願意就此事評論。

網民當然不會放過機會,在網上上載照片,並且標籤特朗普和女兒,這些照片都是顯示特朗普和Ivanka產品是外國製造。

