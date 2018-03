特朗普律師否認曾威嚇成人片女星 後者提誹謗訴訟

By

【KTSF】

CBS電視的”60分鐘節目”(60 Minutes )週日晚播出前成人片女星Stormy Daniels的專訪,大爆她同特朗普有路的細節,事件繼續引起輿論強大的反響,週一Daniels更控告特朗普的律師Michael Cohen誹謗。

Daniels在節目中透露,在2006年7月一個高爾夫球賽活動中,特朗普邀請他到在太浩湖一家酒店的套房,共進晚餐然後發生關係,這是她同意的,儘管特朗普對她沒有吸引力,而她其實並無興趣同特朗普上床。

她記得當時特朗普這樣對她說:”嘩,你很特別,讓我想起我女兒。”

Daniels說,這次關係是唯一一次,當時是特朗普的新婚妻子Melania剛生孩子不久,她有提及到,她說特朗普對此並不在意 ,並叫她不必擔心。

特朗普當時說:”噢,你不必擔心啦,我們甚至不,我們分房睡。”

她在2011年向InTouch雜誌透露過此事,但雜誌最後並無發表有關文章,之後就有人在拉斯維加斯一個停車場,Daniels正與幼女下車去健身室,有人走近她。

Daniels:”有個男人走近我說,’別搞特朗普,忘記那件事’,然後他彎腰望著我女兒說,’漂亮小女孩,很槽,如果她媽媽出了事’。”

她認為這個是恐嚇,但她沒有報警因為太害怕,她也相信這個同特朗普的律師Cohen有關。

週日晚節目播出後,Cohen立即透過律師聲明,與事件及涉案人無關,並認為根本無此事件發生,也無此人存在。

Cohen一方指控Daniels誹謗,Cohen在2016年投票日之前,用13萬與Daniels簽了封口協議,錢是他自掏腰包支付,特朗普及其組織與競選團隊並不知情,現在他要向Daniels索償每個細節100萬,共2,000萬。

Daniels也反控Cohen誹謗,並在較早前已入稟法庭,要求判處封口協議無效,因為簽字的對方不是特朗普本人。

現在外界都知道,這份封口協議,涉及各方都用假名,法律界人士指出,這種封口協議官司前所未見,尤其涉及美國總統逼一個平民收聲,而主流媒體輿論更認為,事件又涉及權勢壓力及人身恐嚇,是濫權案例。

此外,媒體也指出,InTouch 雜誌在今年1月翻出2011年未有發表的Daniels專訪,到此時候Daniels亦無從收聲,她週日晚在節目中強調,當時接受封口協議,而是為了家人安全。

Daniels說:”這事再次出來,我擔心家人安全,事實上我並無談判,我只是快速接受這項極極嚴格的合同,大多數人會認同我接受極低數字,這是我需要的證據。”

而當時的經理律師也要她接受,她無得選擇,只有聽雙方律師的擺布,並在今年簽了兩封文件,否認曾與特朗普有路。

白宮否認特朗普與Daniels有關係,而另一位前花花公子模特兒Karen McDougal也聲稱,在2006年差不多時間與特朗普有路,現在她也提出類似Daniels提出的法律訴訟。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。