特朗普律師否認曾威嚇成人片女星 後者提誹謗訴訟

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【KTSF】

CBS電視的”60分鐘節目”（60 Minutes ）週日晚播出前成人片女星Stormy Daniels的專訪，大爆她同特朗普有路的細節，事件繼續引起輿論強大的反響，週一Daniels更控告特朗普的律師Michael Cohen誹謗。

Daniels在節目中透露，在2006年7月一個高爾夫球賽活動中，特朗普邀請他到在太浩湖一家酒店的套房，共進晚餐然後發生關係，這是她同意的，儘管特朗普對她沒有吸引力，而她其實並無興趣同特朗普上床。

她記得當時特朗普這樣對她說：”嘩，你很特別，讓我想起我女兒。”

Daniels說，這次關係是唯一一次，當時是特朗普的新婚妻子Melania剛生孩子不久，她有提及到，她說特朗普對此並不在意 ，並叫她不必擔心。

特朗普當時說：”噢，你不必擔心啦，我們甚至不，我們分房睡。”

她在2011年向InTouch雜誌透露過此事，但雜誌最後並無發表有關文章，之後就有人在拉斯維加斯一個停車場，Daniels正與幼女下車去健身室，有人走近她。

Daniels：”有個男人走近我說，’別搞特朗普，忘記那件事’，然後他彎腰望著我女兒說，’漂亮小女孩，很槽，如果她媽媽出了事’。”

她認為這個是恐嚇，但她沒有報警因為太害怕，她也相信這個同特朗普的律師Cohen有關。

週日晚節目播出後，Cohen立即透過律師聲明，與事件及涉案人無關，並認為根本無此事件發生，也無此人存在。

Cohen一方指控Daniels誹謗，Cohen在2016年投票日之前，用13萬與Daniels簽了封口協議，錢是他自掏腰包支付，特朗普及其組織與競選團隊並不知情，現在他要向Daniels索償每個細節100萬，共2,000萬。

Daniels也反控Cohen誹謗，並在較早前已入稟法庭，要求判處封口協議無效，因為簽字的對方不是特朗普本人。

現在外界都知道，這份封口協議，涉及各方都用假名，法律界人士指出，這種封口協議官司前所未見，尤其涉及美國總統逼一個平民收聲，而主流媒體輿論更認為，事件又涉及權勢壓力及人身恐嚇，是濫權案例。

此外，媒體也指出，InTouch 雜誌在今年1月翻出2011年未有發表的Daniels專訪，到此時候Daniels亦無從收聲，她週日晚在節目中強調，當時接受封口協議，而是為了家人安全。

Daniels說：”這事再次出來，我擔心家人安全，事實上我並無談判，我只是快速接受這項極極嚴格的合同，大多數人會認同我接受極低數字，這是我需要的證據。”

而當時的經理律師也要她接受，她無得選擇，只有聽雙方律師的擺布，並在今年簽了兩封文件，否認曾與特朗普有路。

白宮否認特朗普與Daniels有關係，而另一位前花花公子模特兒Karen McDougal也聲稱，在2006年差不多時間與特朗普有路，現在她也提出類似Daniels提出的法律訴訟。

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