美國同意延後向歐盟加拿大墨西哥徵鋼鋁關稅

【KTSF 鄭麗娜報導】

白宮證實,美國推遲30天才宣布是否向歐盟、加拿大和墨西哥豁免徵收鋼鐵和鋁產品的進口關稅。

美國原定於5月1日決定是否對歐盟等部分盟友,暫時或永久豁免鋼鐵和鋁金屬產品的進口關稅,並公布具體國家名單。

特朗普週一決定推遲至6月1號才做出決定,以便有更多時間與這些國家協商。

在3月份 ,特朗普將鋼材進口關稅定為25% ,鋁產品的關稅定為10%,他聲稱這是為了保護美國金屬生產商免受不公平競爭,並加強國家安全,但歐盟表示,這其實質是保障措施。



德國總理默克爾週日表示,德法英三國領導人已經達成共識,若特朗普政府不永久豁免歐盟鋼鋁產品的關稅,歐盟將準備反擊,有可能對進口到歐洲的美國商品徵收關稅,這樣一來,美國將會同時跟歐盟和跟中國打貿易戰。

美國這一關稅豁免,對象是歐盟、加拿大和墨西哥,至於阿根廷、澳大利亞和巴西,白宮稱原則上達成了協議,這些國家也將得到30天的延期答覆,以便最終確定細節。

特朗普政府也表示,已與韓國就鋼材進口達成協議,韓國的關稅豁免則是永久性的,因為南韓同意將配額作為新貿易協議的一部分,政府官員已經問過其它國家會同意的配額水平。

