美國同意延後向歐盟加拿大墨西哥徵鋼鋁關稅

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【KTSF 鄭麗娜報導】

白宮證實，美國推遲30天才宣布是否向歐盟、加拿大和墨西哥豁免徵收鋼鐵和鋁產品的進口關稅。

美國原定於5月1日決定是否對歐盟等部分盟友，暫時或永久豁免鋼鐵和鋁金屬產品的進口關稅，並公布具體國家名單。

特朗普週一決定推遲至6月1號才做出決定，以便有更多時間與這些國家協商。

在3月份 ，特朗普將鋼材進口關稅定為25% ，鋁產品的關稅定為10%，他聲稱這是為了保護美國金屬生產商免受不公平競爭，並加強國家安全，但歐盟表示，這其實質是保障措施。



德國總理默克爾週日表示，德法英三國領導人已經達成共識，若特朗普政府不永久豁免歐盟鋼鋁產品的關稅，歐盟將準備反擊，有可能對進口到歐洲的美國商品徵收關稅，這樣一來，美國將會同時跟歐盟和跟中國打貿易戰。

美國這一關稅豁免，對象是歐盟、加拿大和墨西哥，至於阿根廷、澳大利亞和巴西，白宮稱原則上達成了協議，這些國家也將得到30天的延期答覆，以便最終確定細節。

特朗普政府也表示，已與韓國就鋼材進口達成協議，韓國的關稅豁免則是永久性的，因為南韓同意將配額作為新貿易協議的一部分，政府官員已經問過其它國家會同意的配額水平。

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