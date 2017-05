By

【KTSF 陳令楠報導】

白宮傳訊總監Mike Dubke宣佈辭職,他向主流媒體透露,他在本月18號就已經提交辭職信但提出可在特朗普總統外訪行程結束後離職,不過最終離職日期未定。

日前有傳媒披露,白宮有意重組公關團隊,改革溝通渠道,盡量避免特朗普與傳媒正面交鋒。

報導指特朗普的女婿兼親信的總統顧問Jared Kushner在這次改革擔當積極角色,白宮亦計劃重組人手,並效法克林頓執政時應對性醜聞的做法,設立「戰情室」,專責處理被指「通俄」相關事宜。

