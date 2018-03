By

【KTSF】

白宮高層再次出現人事變動,剛在週二在國會和眾議院情報委員會面談的白宮通訊總監Hope Hicks,將會在短期內辭職。

29歲的Hicks是特朗普總統助手中服務最長久的,從競選活動最初已經加入。

Hicks發聲明表示,對特朗普的感激難以言喻,特朗普也發聲明,稱讚Hicks為人聰明周到,過去3年工作表現出眾卓越,說Hicks表示有意追求其他機會,而他也很理解。

Hicks週二就通俄案接受眾議院情報委員會查問,消息透露,她承認替特朗普工作,有時候需要講善意的謊言,但就堅持在通俄案調查的重要問題上沒有說謊。

