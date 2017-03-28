特朗普要削180億元國內開支 省錢興建邊境圍牆

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【KTSF】

特朗普總統競選時承諾要興建邊境圍牆，並聲言要由墨西哥負責這筆開支，不過根據週二披露的的一份白宮文件，特朗普打算削減180億元國內開支項目，來支付有關支出，而被削的項目包括醫療研究、基建和社區撥款等。

國會目前正就開支預算案進行磋商，以避免聯邦政府因為經費短缺而要局部關閉，該份開支預算案總額達1.1萬億元，當中將會向國防部即時增撥300億元經費。

該份白宮文件是在磋商期間上呈國會，當中列明，全國醫療研究所的研究資助將會取消，總額達12億元；社區發展資助計劃將會被削一半，總額達15億元；另外，交通項目的資助計劃也會被削5億元。

由於這些開支項目都獲兩黨支持，因此特朗普的建議預料很難獲國會通過。

特朗普一直揚言，興建邊境圍牆的支出要由墨西哥承擔，但特朗普的舉措似乎言行不一致，藉著透過削減國內開支，由美國納稅人承擔這筆高達30億元的圍牆建設費。

聯邦參議院少數黨領袖舒默表示，白宮是要美國納稅人承擔興建圍牆的開支，並要削減中產階層急需的項目，究竟應該興建效用不大兼所費高昂的圍牆，還是在社區興建橋樑、隧道或道路？

如果國會未能就開支法案達成共識，聯邦政府有何能在4月28日午夜時局部關閉。

根據白宮上呈國會的文件，特朗普政府希望國會即時撥款完成Rio Grande Valley現有的邊境圍欄，撥款5億元完成德州McAllen附近28哩的邊境堤坡，以及3.5億元完成聖地牙哥附近兩項邊境工程。

而削減的項目，還包括4.34億元長者社區服務計劃，3.72億元為低收入人士提供的暖氣資助，以及4.47億元運輸項目資助。

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