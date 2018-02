By

白宮再有人事變動,白宮秘書長Rob Porter因為被兩名前妻指控家暴,於週三宣布辭職,但他發聲明堅稱,有關指控全屬虛構。

Porter發表聲明稱,有關指控荒謬而且完全不實,但他會在過渡期後離開白宮。

Porter的首任妻子Colbie Holderness接受英國DailyMail.com訪問時稱,在二人結婚5年期間,曾被Porter勒頸和拳打。

Porter的第二任妻子Jennifer Willoughby也向DailyMail.com透露,在二人渡蜜月期間,曾被Porter粗言辱罵。

