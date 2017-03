【i-CABLE】

中國網民發帖指,珠海南水附近有人獵殺海豚。照片看到疑似海豚的動物已被切割,裝在多個箱子內。

珠海市海洋農業和水務局接報後展開調查,扣留3名涉事男子,並將該動物殘餘骨肉封存,等待技術部門鑒定。

當局初步調查指,一名姓鍾漁民星期三出海打魚,發現一條當地人稱為「白忌」的大魚在海面漂浮,當時該魚已死亡。

該漁民於是拖魚回碼頭,並與另外兩人將其宰殺。

