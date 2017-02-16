灣區哪些地方銷售稅率較高 購物時要注意甚麼（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

早前本台報導過，整個灣區的銷售稅都同時下降0.25%，那麼哪些地方稅率比較高呢？

加州的平均銷售稅率為8.11%，而灣區各地方銷售稅率則各有不同，就目前來說，東灣Alameda縣內城市，包括Albany、Hayward、San Leandro、Union City以及東灣Contra Costa縣的El Cerrito市負擔最高的銷售稅，稅率是9.75%，而最低的銷售稅則出現在Solano縣的部分地區，稅率是7.375%。

整體來說，灣區城市銷售稅在9%或以上的有27個地區，佔整個灣區26.7%。

大家可能會問，各地銷售稅都不同，是不是去銷售稅比較低的地方，買東西就會便宜點呢？

加州物稅局發言人表示，銷售稅是依照商舖的位置而定的，但是唯一不取決於商舖位置的情況就是網上購物，結帳時的銷售稅是取決於您的收貨地址。

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