灣區哪些地方銷售稅率較高 購物時要注意甚麼（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

早前本台報導過,整個灣區的銷售稅都同時下降0.25%,那麼哪些地方稅率比較高呢?

加州的平均銷售稅率為8.11%,而灣區各地方銷售稅率則各有不同,就目前來說,東灣Alameda縣內城市,包括Albany、Hayward、San Leandro、Union City以及東灣Contra Costa縣的El Cerrito市負擔最高的銷售稅,稅率是9.75%,而最低的銷售稅則出現在Solano縣的部分地區,稅率是7.375%。

整體來說,灣區城市銷售稅在9%或以上的有27個地區,佔整個灣區26.7%。

大家可能會問,各地銷售稅都不同,是不是去銷售稅比較低的地方,買東西就會便宜點呢?

加州物稅局發言人表示,銷售稅是依照商舖的位置而定的,但是唯一不取決於商舖位置的情況就是網上購物,結帳時的銷售稅是取決於您的收貨地址。

