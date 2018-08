感恩節計劃外遊 甚麼時候買機票最划算（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

還有三個多月才是感恩節,準備在感恩節外遊的人,應該幾時買機票才是最划算呢?

根據Google的率旅遊團隊Google Travel的最新研究,現在就是為感恩節旅遊買機票的最佳時機,研究團隊表示,假如等到10月才買機票,票價可能會比目前的貴近一倍。

Google的旅遊團隊認為,8月底到9月訂票票價會最划算,每遲多一個月,價格會再貴一些,那些再遲一些,等到11月才買機票的,就要預期機票票價,可能會比10月時再貴多三成。

此外,很多人避免在感恩節前的星期三出發,原因是人太多和機票貴,但Google旅遊的研究發現,感恩節前的星期三,雖然可能是最多人外遊的一天,但卻不一定是最貴。

團隊表示,感恩節外遊機票的總價格取決於回程日子,所以如果不是趕著要工作,在感恩節後的星期二或者星期三才回來,機票會較便宜。

如果能夠多留一個星期,機票價格也會進一步降低。

不過,如果感恩節不是回家過節,而是出外旅遊要住酒店,就要考慮在這個旅遊旺季,酒店房租加起來,可能會遠超過機票所省下的錢。

此外,也不要忘記在網上搜尋平價機票,得出的結果是一般都是經濟客位最便宜的票價,但若要挑選座位或者有寄艙行李,便可能要有其他的額外收費。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。