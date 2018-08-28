感恩節計劃外遊 甚麼時候買機票最划算（視頻）

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【KTSF 江良慧報導】

還有三個多月才是感恩節，準備在感恩節外遊的人，應該幾時買機票才是最划算呢？

根據Google的率旅遊團隊Google Travel的最新研究，現在就是為感恩節旅遊買機票的最佳時機，研究團隊表示，假如等到10月才買機票，票價可能會比目前的貴近一倍。

Google的旅遊團隊認為，8月底到9月訂票票價會最划算，每遲多一個月，價格會再貴一些，那些再遲一些，等到11月才買機票的，就要預期機票票價，可能會比10月時再貴多三成。

此外，很多人避免在感恩節前的星期三出發，原因是人太多和機票貴，但Google旅遊的研究發現，感恩節前的星期三，雖然可能是最多人外遊的一天，但卻不一定是最貴。

團隊表示，感恩節外遊機票的總價格取決於回程日子，所以如果不是趕著要工作，在感恩節後的星期二或者星期三才回來，機票會較便宜。

如果能夠多留一個星期，機票價格也會進一步降低。

不過，如果感恩節不是回家過節，而是出外旅遊要住酒店，就要考慮在這個旅遊旺季，酒店房租加起來，可能會遠超過機票所省下的錢。

此外，也不要忘記在網上搜尋平價機票，得出的結果是一般都是經濟客位最便宜的票價，但若要挑選座位或者有寄艙行李，便可能要有其他的額外收費。

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