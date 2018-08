By

【KTSF】

有研究顯示,過去3個月,民眾使用社交應用程式WhatsApp的時間,達到 850億小時,相當於35億天或超過950萬年。

據應用程式研究公司Apptopia的研究顯示,過去3個月,民眾在社交平台Facebook花費的時間是300億小時,不過花在WhatsApp的時間要比Facebook多出近3倍,顯示WhatsApp是全球民眾使用短信平台的首選,而且也是使用率最高的應用程式。

其次受歡迎的應用程式排名依次是WeChat微信、Facebook、Messenger、Pandora、YouTube、Instagram、Twitter、Google Maps、Spotify。

研究機構分析,民眾花在短信上的時間最多,可能與年輕人習慣花更多時間用短訊溝通有關。

