眾院通過取代奧巴馬健保 如實施對加州有何影響

KTSF 黃恩光報導

聯邦眾議院週四通過特朗普總統支持的健保法案,將會改變現行奧巴馬健保法許多方面,對於加州人有什麼影響?

自從前總統奧巴馬2010年簽署可負擔健保法,即俗稱奧巴馬健保以來,加州是全國其中一個最早實行奧巴馬健保的州分,最主要是擴大為低收入人士而設的Medicaid低收入人士醫療保險,讓更多原本沒有醫療保險的加州人,包括成年人和兒童得到基本的健保計劃.

眾議院週四通過的健保法案如果最終實行的話,聯邦將會大大削減對低收入人士醫療保險的撥款,如果州政府不承擔這筆費用的話,將會導致低收入人士失去保險,或者影響所享有的醫療福利。

另一方面,奧巴馬健保法也促使加州設立“投保加州”計劃,讓加州居民可以在這個平台選擇適合自己的醫療保險,而聯邦政府也按照投保人士的收入給予津貼,收入越少所得到的津貼越多。

而共和黨提出的健保方案,將會改革津貼的方法,不是按收入而是按照投保人的年齡決定,預料年長人士得到的津貼會較少,而自付的費用也相對提高。

至於透過雇主得到醫療保險的人士,眾議院通過的健保法案對於雇主提供醫療保險這方面沒有顯著的改變,而兩個健保法的共同點是,奧巴馬健保法和眾議院週四通過的法案,都規定子女可以跟隨父母投保,直到子女滿26歲為止。

