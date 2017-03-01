雞肉被指一半含大豆 Subway駁斥說法

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【KTSF 林佩樺報導】

您喜歡吃連鎖速食嗎？一項加拿大研究指出，在速食餐廳Subway販賣的雞肉，其實只有一半是雞肉成分，針對這項研究結果，Subway週二發出聲明，指斥這項研究完全是錯誤和誤導。

跟據加拿大一所實驗室針對多間連鎖速食店販售的雞肉進行研究，發現Subway的雞肉產品其實只含有40%到50%的雞肉DNA，大豆才是主要成分，並且含有大量碳水化合物，一份雞肉相當於4片麵包的澱粉含量。

研究指出，Oven Roasted Chicken口味，只有53.6%的雞肉成分，而Sweet Onion Chicken Teriyaki，更只有42.8%。

Subway駁斥這種說法，表示北美區域店鋪販售的是100%雞肉，加上部分調味。

其餘被檢驗的連鎖速食商包括麥當勞含有84.9%，Wendy’s有85.5%的雞肉成分。

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