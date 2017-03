雞肉被指一半含大豆 Subway駁斥說法

By

【KTSF 林佩樺報導】

您喜歡吃連鎖速食嗎?一項加拿大研究指出,在速食餐廳Subway販賣的雞肉,其實只有一半是雞肉成分,針對這項研究結果,Subway週二發出聲明,指斥這項研究完全是錯誤和誤導。

跟據加拿大一所實驗室針對多間連鎖速食店販售的雞肉進行研究,發現Subway的雞肉產品其實只含有40%到50%的雞肉DNA,大豆才是主要成分,並且含有大量碳水化合物,一份雞肉相當於4片麵包的澱粉含量。

研究指出,Oven Roasted Chicken口味,只有53.6%的雞肉成分,而Sweet Onion Chicken Teriyaki,更只有42.8%。

Subway駁斥這種說法,表示北美區域店鋪販售的是100%雞肉,加上部分調味。

其餘被檢驗的連鎖速食商包括麥當勞含有84.9%,Wendy’s有85.5%的雞肉成分。

更多新聞:

服用維他命C能否有效預防及對抗感冒?

舊金山自來水下月起會混合少量地下水(視頻)

眾院共和黨人勾勒健保改革要點 未提多少人會失健保

分析師預料汽油價格持續上漲 或升破4元(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。