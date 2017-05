特朗普白宮會俄羅斯外長 後者否認操控美國大選

By

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統炒聯邦調查局局長James Comey 一日後,就在白宮接見到訪的俄國外長拉夫羅夫,他說Comey表現不好。

拉夫羅夫是特朗普就任總統後,同特朗普面談的俄國最高級別官員,白宮的會議拒絕記者採訪,不過俄羅斯外交部在事後很快就發表4張兩人會面的照片,拉夫羅夫之後在俄羅斯大使館召開記者招待會。

拉夫羅夫說:”我認為美國人聽到俄國控制美國會覺得非常恥辱,怎可能美國這麼大的國家,(可以遭人控制)?”

他說政客揣測有人從外面主宰美國,會對美國政治制度整體構成傷害,拉夫羅夫表示,關於俄國和特朗普選舉團接觸,干預美國大選的指控是毫無根據,他並引用特朗普的說話,指那些是假新聞。

拉夫羅夫在較早前也曾和國務卿蒂勒森會面,拉夫羅夫在較早前曾經和國務卿蒂勒森會談,被問到Comey被辭退會否令外長會議蒙陰影,拉夫羅夫打趣地反問記者,Comey被撤職是否開玩笑。

