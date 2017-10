By

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣這次大火讓我們知道天災有可能隨時發生,許多居民在深夜慌忙逃生,什麼東西都來不及帶走,而目前大火持續,可能有更多的城市需要緊急疏散,當局建議大家準備一個可以隨時拿走的應急包。

應急包裡面應該有需要定時服用的藥物、身份證明文件和護照副本、手機充電器以及後備電池。

足夠三天的乾糧及飲用水、開罐頭器、口罩、哨子、電筒、小型的收音機,以及所居住市內的地圖。

如果知道大火逐漸迫近,逃生時可以用濕透的毛巾掩蓋口鼻,避免吸入濃煙。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。