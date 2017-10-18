防患於未燃 買房屋保險時應注意哪些投保項目（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

北加州這次嚴重山火，焚毀的建築多達5,000多棟，作為屋主買房屋保險時，應注意和考慮哪些投保項目呢？

天災人禍難以預料，屋主買房屋保險，就是是為不測風雲，房屋保險專家鍾維君說，屋主購買房屋保險要考慮三點，第一是保房屋建築本身結構，以及鑲在建築物上的東西；第二要保屋內可移動的個人財物（Personal Property）；第三則是針對房屋不再能使用（Loss of Use），例如火災燒毀房屋需要酒店住宿等開支，而投保金額至少要能涵蓋房屋再造所需費用。

鍾維君說：”華人有些時候犯的毛病就是想省保費，所以就房子報價壓低，房子要重再造實際可能要60萬，但他說房子再造只需30萬，那保險公司很快賠給你30萬，之後便不管，就解決了，但30萬你根本蓋不出房子來。”

鍾維君表示，房屋再造價值不等於房屋市價，那再造價值是怎樣計算呢？

鍾維君說：”一般來講，灣區大概平均都一兩百塊錢（一平方呎），你的房子大概是2,500呎，你可能大致上要用40、50萬才把它造出來，所以你如果當初買保險太低，20萬、30萬就麻煩，你就等於說自己還要貼錢進去了。”

至於個人財物，如果屋主有貴重珠寶、古董或字畫等，則要另外購買一個Jewelers Block保險，將所有貴重物品列在Jewelers Block表格上。

鍾維君說：”因為它是要看市價來評估的，所以這種東西你要把它逐項列出來，你說我這邊有一枚3克拉鑽戒，現在它的市場價是多少，要把它列出來，那麽將來保險公司要賠的時候，要根據他當初承保的時候給它的這個列出的項目來承保。”

鍾維君還說，如果是租客，則只需考慮買個人財物保險，至於Liability責任保險，不論屋主還是租客都應購買，以便一旦發生涉及客人或路人的意外時，可以得到保險公司理賠，從而減低屋主自己的金錢損失。

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