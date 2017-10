防患於未燃 買房屋保險時應注意哪些投保項目（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

北加州這次嚴重山火,焚毀的建築多達5,000多棟,作為屋主買房屋保險時,應注意和考慮哪些投保項目呢?

天災人禍難以預料,屋主買房屋保險,就是是為不測風雲,房屋保險專家鍾維君說,屋主購買房屋保險要考慮三點,第一是保房屋建築本身結構,以及鑲在建築物上的東西;第二要保屋內可移動的個人財物(Personal Property);第三則是針對房屋不再能使用(Loss of Use),例如火災燒毀房屋需要酒店住宿等開支,而投保金額至少要能涵蓋房屋再造所需費用。

鍾維君說:”華人有些時候犯的毛病就是想省保費,所以就房子報價壓低,房子要重再造實際可能要60萬,但他說房子再造只需30萬,那保險公司很快賠給你30萬,之後便不管,就解決了,但30萬你根本蓋不出房子來。”

鍾維君表示,房屋再造價值不等於房屋市價,那再造價值是怎樣計算呢?

鍾維君說:”一般來講,灣區大概平均都一兩百塊錢(一平方呎),你的房子大概是2,500呎,你可能大致上要用40、50萬才把它造出來,所以你如果當初買保險太低,20萬、30萬就麻煩,你就等於說自己還要貼錢進去了。”

至於個人財物,如果屋主有貴重珠寶、古董或字畫等,則要另外購買一個Jewelers Block保險,將所有貴重物品列在Jewelers Block表格上。

鍾維君說:”因為它是要看市價來評估的,所以這種東西你要把它逐項列出來,你說我這邊有一枚3克拉鑽戒,現在它的市場價是多少,要把它列出來,那麽將來保險公司要賠的時候,要根據他當初承保的時候給它的這個列出的項目來承保。”

鍾維君還說,如果是租客,則只需考慮買個人財物保險,至於Liability責任保險,不論屋主還是租客都應購買,以便一旦發生涉及客人或路人的意外時,可以得到保險公司理賠,從而減低屋主自己的金錢損失。

