投保加州開放讓民眾參加 今年醫保計劃有何變化

又到了轉換健康保險的季節了,投保加州(Covered California)週三開始到12月5日,開放讓民眾登記、更新或轉換醫療保險計劃,今年在投保加州平台上的保險計劃有哪些變化?

前總統奧巴馬週三在推特上發布影片,為奧巴馬健保發聲,還說今年有八成的民眾可以找到每個月保費在75美元以下的計劃。

對於加州民眾來說,如果想要在明年1月1號開始有醫療保險,即日起到12月15日為止,可以透過投保加州加入、更新或轉換醫療保險計畫。

在投保加州的平台上,每年的保費、計劃內容甚至財務補助方面都會有變化,因此投保加州建議民眾,要在這段轉換期,看清楚自己的醫保計畫,來決定要繼續還是轉換新的保險。

今年投保加州的保險計畫也有一些改變,首先,保險公司Anthem Blue Cross和Health Net在2018年將減少服務區域,受影響的保戶已經收到通知,需要選擇新的保險計畫,但Blue Shield of California則擴大服務範圍。

其次,選擇銀級計劃的會員,新年度每月的保費會增收一項附加費,主要是為了因應聯邦政策的不確定因素,但由於財務補助的金額也會增加,因此消費者實際上可能感受不到太大的漲價。

此外,獲得財務補助的保戶,抵稅額(tax credit)也會有所增加,保費則會比今年付的還低。

而沒有任何補助的保戶如果要避免保費漲價,可以考慮轉變到不同的級別,或者貨比三家,直接向保險公司投保。

