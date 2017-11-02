投保加州開放讓民眾參加 今年醫保計劃有何變化

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【KTSF】

又到了轉換健康保險的季節了，投保加州（Covered California）週三開始到12月5日，開放讓民眾登記、更新或轉換醫療保險計劃，今年在投保加州平台上的保險計劃有哪些變化？

前總統奧巴馬週三在推特上發布影片，為奧巴馬健保發聲，還說今年有八成的民眾可以找到每個月保費在75美元以下的計劃。

對於加州民眾來說，如果想要在明年1月1號開始有醫療保險，即日起到12月15日為止，可以透過投保加州加入、更新或轉換醫療保險計畫。

在投保加州的平台上，每年的保費、計劃內容甚至財務補助方面都會有變化，因此投保加州建議民眾，要在這段轉換期，看清楚自己的醫保計畫，來決定要繼續還是轉換新的保險。

今年投保加州的保險計畫也有一些改變，首先，保險公司Anthem Blue Cross和Health Net在2018年將減少服務區域，受影響的保戶已經收到通知，需要選擇新的保險計畫，但Blue Shield of California則擴大服務範圍。

其次，選擇銀級計劃的會員，新年度每月的保費會增收一項附加費，主要是為了因應聯邦政策的不確定因素，但由於財務補助的金額也會增加，因此消費者實際上可能感受不到太大的漲價。

此外，獲得財務補助的保戶，抵稅額（tax credit）也會有所增加，保費則會比今年付的還低。

而沒有任何補助的保戶如果要避免保費漲價，可以考慮轉變到不同的級別，或者貨比三家，直接向保險公司投保。

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