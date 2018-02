美國校園槍擊案頻生 灣區學校如何應對（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

回應佛羅里達州校園發生的槍擊案,灣區學校的校警都表示,除了會加倍留意問題學生之外,亦都呼籲家長應該盡早跟子女計劃好,如果發生槍擊案應該怎樣做。

奧克蘭(屋崙)聯合校區警察部門表示,每年都會為教師和學生舉行槍擊案講座和訓練,通常會教他們3個策略,逃走、躲藏、或者反擊,不過怎樣用就非常視乎情況。

警方表示,不要等到警員來到才指使學生怎樣做,家長應該同子女預先計劃好去到不同地點,例如學校、商場、餐廳等,遇上槍擊案時該怎樣做,要知道逃生出口在哪,因為任何地方都有可能發生槍擊案。

奧克蘭聯合校區警察部長Jeff Godown說:”好不幸生活在這種時期,你必須同子女討論槍案這種事情。”

警方又表示,會加倍留意有異常行為的學生,或者在社交網站上調查有沒有不尋常的言論,例如欺凌或者威脅等情況,通常是經由家長或者學生通報,警員之後再作跟進,不過都表示,要制止這類槍擊案非常困難。

Godown說:”不論有幾多金屬探測器,或者有幾多警員都好,有人帶住一支長步槍,如今次案件的槍手,又有多發子彈,你很難制服他,而且事發學校看似很安全,有很多措施和演習,一半人可能會要求封鎖學校,設立金屬探測器,要所有學生搜身,但另一半就不希望學校有警員和槍支,所以經常要平衡各方意見。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。