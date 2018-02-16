美國校園槍擊案頻生 灣區學校如何應對（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

回應佛羅里達州校園發生的槍擊案，灣區學校的校警都表示，除了會加倍留意問題學生之外，亦都呼籲家長應該盡早跟子女計劃好，如果發生槍擊案應該怎樣做。

奧克蘭（屋崙）聯合校區警察部門表示，每年都會為教師和學生舉行槍擊案講座和訓練，通常會教他們3個策略，逃走、躲藏、或者反擊，不過怎樣用就非常視乎情況。

警方表示，不要等到警員來到才指使學生怎樣做，家長應該同子女預先計劃好去到不同地點，例如學校、商場、餐廳等，遇上槍擊案時該怎樣做，要知道逃生出口在哪，因為任何地方都有可能發生槍擊案。

奧克蘭聯合校區警察部長Jeff Godown說：”好不幸生活在這種時期，你必須同子女討論槍案這種事情。”

警方又表示，會加倍留意有異常行為的學生，或者在社交網站上調查有沒有不尋常的言論，例如欺凌或者威脅等情況，通常是經由家長或者學生通報，警員之後再作跟進，不過都表示，要制止這類槍擊案非常困難。

Godown說：”不論有幾多金屬探測器，或者有幾多警員都好，有人帶住一支長步槍，如今次案件的槍手，又有多發子彈，你很難制服他，而且事發學校看似很安全，有很多措施和演習，一半人可能會要求封鎖學校，設立金屬探測器，要所有學生搜身，但另一半就不希望學校有警員和槍支，所以經常要平衡各方意見。”

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