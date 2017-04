如遇上航空公司超賣機位 旅客應如何應對（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空 強制要求已登機乘客下飛機的事件,當中涉及一個問題,可能與超賣座位有關,究竟旅客在遇上類似情況時,應該如何應對呢?

聯航地勤人員以超賣座位為理由,選擇4名已登機的乘客下飛機,經營旅行社20多年的杜兆明說,事件顯示聯航的內部管理出現問題。

旅行社負責人杜兆明說:”我覺得這是他們公司內部的事情,不應該把這個責任轉嫁到消費者身上,聯航確實需要去檢討,而不應該講出一些不合理的理由。”

杜兆明自己也經歷過類似事件,因為華航超賣座位,他和家人要讓出座位時,雙方經過協商達成合理安排。

他建議航空旅客出發當日抵達機場的時間,最安全是比規定的兩、三個小時還要早一點,拿到登機牌雖然比較安心,但也未必百分百可以登機,如果超賣,航空公司就會在辦理登記手續時做篩選,這種情況通常對遲到的旅客不利 。

杜照明還說,購買機票時的條款,多數都會保護航空公司的利益,他提醒大家在出遊前,應該對自己購買的機票及出行時間有充分了解,避免類似事件發生。

