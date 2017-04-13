如遇上航空公司超賣機位 旅客應如何應對（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空 強制要求已登機乘客下飛機的事件，當中涉及一個問題，可能與超賣座位有關，究竟旅客在遇上類似情況時，應該如何應對呢？

聯航地勤人員以超賣座位為理由，選擇4名已登機的乘客下飛機，經營旅行社20多年的杜兆明說，事件顯示聯航的內部管理出現問題。

旅行社負責人杜兆明說：”我覺得這是他們公司內部的事情，不應該把這個責任轉嫁到消費者身上，聯航確實需要去檢討，而不應該講出一些不合理的理由。”

杜兆明自己也經歷過類似事件，因為華航超賣座位，他和家人要讓出座位時，雙方經過協商達成合理安排。

他建議航空旅客出發當日抵達機場的時間，最安全是比規定的兩、三個小時還要早一點，拿到登機牌雖然比較安心，但也未必百分百可以登機，如果超賣，航空公司就會在辦理登記手續時做篩選，這種情況通常對遲到的旅客不利 。

杜照明還說，購買機票時的條款，多數都會保護航空公司的利益，他提醒大家在出遊前，應該對自己購買的機票及出行時間有充分了解，避免類似事件發生。

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