警方教你如何應對佯稱中領館詐騙電話（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有民眾表示,最近幾乎每天接到一通佯稱是中領館的電話,警方表示,詐騙集團利用民眾恐懼的心理,才能持續成功逍遙法外,提醒民眾不接不明電話。

Palo Alto警察局長Zachary Perron表示,到目前為止,只接獲兩宗關於佯稱是中領館的電話詐騙,其中有一宗涉及金錢損失。

Perron局長說:”我們總是建議民眾保護好個人證件,包括名字、社安號碼、護照號碼、銀行帳號、駕駛執照號碼,在電話中不要給任何人這些資料。”

詐騙集團電話錄音:”有一份廣州海關發出來的文件,委託我們來通知您本人,這個文件的內容主要是通知你在兩小時之後,廣州的海關會限制你不能去中國,(幹嘛要DHL通知我)因為你不能去的原因,是因為你在4月10日,你有從廣州寄一份包裹到紐約,這個包裹有被海關檢查到,寄了別人的護照和銀行卡,海關認為你要做違法的事情。”

本台同仁上星期接到佯稱是DHL快遞公司的電話錄音,循線撥了電話回去,警方表示,根據詐騙集團的模式,都是告訴對方犯了法,產生恐嚇效果。

Perron局長說:”這是可以理解的,威脅要把你逮捕,威脅要罰錢,民眾很容易落入圈套,這是為什麼詐騙集團仍逍遙法外,而且非常成功。”

還有一位觀眾表示,現在幾乎每天都會接到詐騙集團電話,而且來電號碼都不同。

警方表示,詐騙集團現在都使用所謂的spoofing attack。

Perron局長說:”他們用軟件竄改撥出號,所以接收者便有不同的來電顯示,比方說改成中領館打出的電話,然後告訴受害者,如果你不相信我是中領館,何不上網查電話,它吻合來電顯示。”

Palo Alto警方表示,雖然只接到兩宗報告佯稱中領館的電話詐騙,但是長久以來警察局就不斷接獲民眾收到不同的電話詐騙報案。

像是在報稅季節,佯稱是國稅局的電話,還有網路愛情詐騙、簽證詐騙,針對跟中國有生意往來的電匯詐騙,以及佯稱是警方或檢方,告訴受害人牽涉洗錢或犯罪等等。

總之看到不明的電話號碼不要接,可疑的留言也不要回。

