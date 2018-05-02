警方教你如何應對佯稱中領館詐騙電話（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

有民眾表示，最近幾乎每天接到一通佯稱是中領館的電話，警方表示，詐騙集團利用民眾恐懼的心理，才能持續成功逍遙法外，提醒民眾不接不明電話。

Palo Alto警察局長Zachary Perron表示，到目前為止，只接獲兩宗關於佯稱是中領館的電話詐騙，其中有一宗涉及金錢損失。

Perron局長說：”我們總是建議民眾保護好個人證件，包括名字、社安號碼、護照號碼、銀行帳號、駕駛執照號碼，在電話中不要給任何人這些資料。”

詐騙集團電話錄音：”有一份廣州海關發出來的文件，委託我們來通知您本人，這個文件的內容主要是通知你在兩小時之後，廣州的海關會限制你不能去中國，（幹嘛要DHL通知我）因為你不能去的原因，是因為你在4月10日，你有從廣州寄一份包裹到紐約，這個包裹有被海關檢查到，寄了別人的護照和銀行卡，海關認為你要做違法的事情。”

本台同仁上星期接到佯稱是DHL快遞公司的電話錄音，循線撥了電話回去，警方表示，根據詐騙集團的模式，都是告訴對方犯了法，產生恐嚇效果。

Perron局長說：”這是可以理解的，威脅要把你逮捕，威脅要罰錢，民眾很容易落入圈套，這是為什麼詐騙集團仍逍遙法外，而且非常成功。”

還有一位觀眾表示，現在幾乎每天都會接到詐騙集團電話，而且來電號碼都不同。

警方表示，詐騙集團現在都使用所謂的spoofing attack。

Perron局長說：”他們用軟件竄改撥出號，所以接收者便有不同的來電顯示，比方說改成中領館打出的電話，然後告訴受害者，如果你不相信我是中領館，何不上網查電話，它吻合來電顯示。”

Palo Alto警方表示，雖然只接到兩宗報告佯稱中領館的電話詐騙，但是長久以來警察局就不斷接獲民眾收到不同的電話詐騙報案。

像是在報稅季節，佯稱是國稅局的電話，還有網路愛情詐騙、簽證詐騙，針對跟中國有生意往來的電匯詐騙，以及佯稱是警方或檢方，告訴受害人牽涉洗錢或犯罪等等。

總之看到不明的電話號碼不要接，可疑的留言也不要回。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。