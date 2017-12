新一年購物早作規劃 助你做個精明消費者

By

【KTSF】

新年將至,很多人都會趁這個時候定立目標在來年實踐,而儲蓄或減少花費,都是熱門的理財目標之一,在儲蓄之餘,其實購物時買得其時,趁零售商減價時出擊,也是非常重要的一環。

以下為大家列出每個月最宜購買的貨品,協助大家來年做個精明消費者。

1月

新年伊始,也是零售商推出新折扣優惠的時候,以下是通常在1月減價速銷的貨品。

—床單被套:百貨公司通常會在1月份減價促銷床單被套或毛巾等貨品。

—健身器材:新一年減重是不少人的目標之一,因此體育用品店也會把握消費者的心態,在這時候促銷各類健身用品。

—電視和影音產品:零售商會在美足超級碗決賽舉行前,減價促銷高清電視機等影音產品。

2月

2月適逢情人節,向愛人送禮是這個月的消費主題,但這個月最宜購買的物品並非手飾珠寶或鮮花,反而是家居用品和冬季用品。

—電視機:電視機的減價促銷會由1月延續至2月,隨了感恩節過後的黑色星期五外,2月是全年購買電視機的最佳月份。

—冬季用品:寒冬過後,零售商開始要清除冬季用品的存貨,因此在2月要留意大衣和滑雪裝備的折扣優惠。

—家庭用品:2月19星期一是總統日,零售商通常會在總統日前的週末促銷家庭用品或服裝。

3月

3月沒有甚麼重大節日,但並不代表零售商不會推出折扣優惠。

—高爾夫球用品:高爾夫球用品在3月通常會減價發售,因為夏天未到,在消費者需求不多下,價格也應聲回落。

—戶外烤爐:3月應該預早購買燒烤的相關用品,在夏天到來後,這些貨品的價格或會調高。

—St. Patrick’s Day節慶用品:3月17日是St. Patrick’s Day,消費網站和百貨公司在這時候通常會促銷所有綠色的貨品,如衣物、手飾和派對用品等。

4月

4月正是春季大減價的月份,以下貨品最宜在這個月份購買。

—吸塵機:吸塵機宜在這個月購買,因為零售會推出”Spring Cleaning”的折扣優惠,如Dyson品牌的貴價吸塵機預料會減價發售。

—珠寶首飾:購買珠寶首飾,最重要的戒條就是避免在重要節日前購買,這個月份是零售淡季,珠寶商或會推出折扣吸引顧客花錢。

—4月是報稅月,零售商或餐廳為吸引顧客,在4月中或會推出免費禮品或折扣吸引消費者光顧,大家記得要留意。

5月

以下一些貨品,可以考慮在5月購買。

—打掃用品:在夏天來臨前,打掃用品,如吸塵機、地拖等會繼續減價發售。

—小型家電:5月有國殤日,小型家電通常會是減價促銷的貨品之一,咖啡機、攪拌機是入貨的好時機。

—傢俬:全年最大的減價節日是黑色星期五、勞工節和國殤日,今年的國殤日是5月28日,不少大型商店都會減價促銷傢俬和家居佈置用品。

6月

要做精明消費者,6月應該購買以下貨品。

—內衣褲:6月是大手購入內衣褲的時候,內衣品牌Victoria’s Secret一年會舉行兩次促銷,其中一次在6月舉行,另一次在12月。

—健身室會籍:在夏天可以考慮購買健身室會籍,在談會籍條款時不妨爭取多些優惠,因為健身室在這時候或會為爭客而較疏爽。

—父親節禮品:本月應該有很多父親節禮品減價促銷,今年父親節是6月17日,大家可以在臨近父親節時才出擊。

7月

7月溫度上升,但一些貨品的價格不升反跌。

—衣服:如果你等不到在夏季結束時才買衣服,在這時候出擊也無妨,價格總比夏季剛開始時便宜。

—愛國產品:7月4日國慶日前,零售商通常會推出大量紅日藍顏色的貨品應節,體育用品、珠寶手飾和傢俬也會大減價。

—電子產品:黑色星期五11月才到,但很多零售商早在7月已推出可媲美黑色星期五的折扣優惠,當中包括Best Buy和Amazon。

8月

8月是夏季季末減價促銷的日子,大家可入手以下的貨品。

—上學用品:新學期快將展開,是時候買文具或較貴價的手提電腦,通常越迫近開學日,折扣也越大。

—剪草機:夏季結束,也是剪草機或其他戶外器材減價發售的時機。

—游泳裝備:在8月,可以游泳的日子已所餘無多,而這時應趁減價,購買游泳用品為明年做準備。

9月

大家可能不知道,9月其實是不錯的購物月份,不同種類的貨品在這時都有減價優惠。

—床褥:每年9月都是床褥減價的月份,百貨公司和床褥店都會趁勞工節推促銷優惠。

—iPhone:蘋果公司每年都會在9月發布新產品,除了推出新一代iPhone外,現有iPhone型號將會減價發售。

—家電產品:今年勞工節是在9月3日,在節日來臨前,大小型家電用品都會減價發售。

10月

10月底是萬聖節,除了糖果外,其實也有其他貨品減價發售。

—戶外傢俬:天氣轉冷,大家都減少戶外活動,這時購買戶外傢俬,如野餐枱椅將會有折扣。

—牛仔褲:秋冬服裝在8月、9月已上架,但只要有耐性多等數週,其實便可以買到便宜貨,牛仔褲在10月是入手的好時機。

—糖果:越迫近10月31日,大包裝糖果的售價會變得更便宜。

11月

11月有黑色星期五促銷日,不少受歡迎的高科技產品都會以全年最低價發售。

—平板電腦和手提電腦:在黑色星期五,電子產品是主打貨品,智能手機和體能追蹤裝置都是矚目的商品。

—電子遊戲機:黑色星期五是購買遊戲主機的最佳機會,如Xbox或PlayStation等。

—大型家電產品:冰箱、洗衣機、乾衣機等大型家電,也應趁黑色星期五促銷時購買,商家的折扣優惠,往往會適用整個月份。

12月

年底,某些產品開始割價,以下是值得大家留意的商品。

—玩具:玩具是聖誕節熱門貨品,在聖誕佳節前,零售商往往會大打折扣。

—聖誕裝飾:聖誕節過後,聖誕裝飾將會割價求售,減幅往往是半價或以上,貨品包括聖誕樹裝飾、禮物包裝紙、人造聖誕樹等。

—汽車:年底是購買汽車的最佳時份,因為汽車經銷商為了達到年銷售額,或會提供最佳折扣,盡快清貨。

