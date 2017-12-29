新一年購物早作規劃 助你做個精明消費者

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新年將至，很多人都會趁這個時候定立目標在來年實踐，而儲蓄或減少花費，都是熱門的理財目標之一，在儲蓄之餘，其實購物時買得其時，趁零售商減價時出擊，也是非常重要的一環。

以下為大家列出每個月最宜購買的貨品，協助大家來年做個精明消費者。

1月

新年伊始，也是零售商推出新折扣優惠的時候，以下是通常在1月減價速銷的貨品。

—床單被套：百貨公司通常會在1月份減價促銷床單被套或毛巾等貨品。

—健身器材：新一年減重是不少人的目標之一，因此體育用品店也會把握消費者的心態，在這時候促銷各類健身用品。

—電視和影音產品：零售商會在美足超級碗決賽舉行前，減價促銷高清電視機等影音產品。

2月

2月適逢情人節，向愛人送禮是這個月的消費主題，但這個月最宜購買的物品並非手飾珠寶或鮮花，反而是家居用品和冬季用品。

—電視機：電視機的減價促銷會由1月延續至2月，隨了感恩節過後的黑色星期五外，2月是全年購買電視機的最佳月份。

—冬季用品：寒冬過後，零售商開始要清除冬季用品的存貨，因此在2月要留意大衣和滑雪裝備的折扣優惠。

—家庭用品：2月19星期一是總統日，零售商通常會在總統日前的週末促銷家庭用品或服裝。

3月

3月沒有甚麼重大節日，但並不代表零售商不會推出折扣優惠。

—高爾夫球用品：高爾夫球用品在3月通常會減價發售，因為夏天未到，在消費者需求不多下，價格也應聲回落。

—戶外烤爐：3月應該預早購買燒烤的相關用品，在夏天到來後，這些貨品的價格或會調高。

—St. Patrick’s Day節慶用品：3月17日是St. Patrick’s Day，消費網站和百貨公司在這時候通常會促銷所有綠色的貨品，如衣物、手飾和派對用品等。

4月

4月正是春季大減價的月份，以下貨品最宜在這個月份購買。

—吸塵機：吸塵機宜在這個月購買，因為零售會推出”Spring Cleaning”的折扣優惠，如Dyson品牌的貴價吸塵機預料會減價發售。

—珠寶首飾：購買珠寶首飾，最重要的戒條就是避免在重要節日前購買，這個月份是零售淡季，珠寶商或會推出折扣吸引顧客花錢。

—4月是報稅月，零售商或餐廳為吸引顧客，在4月中或會推出免費禮品或折扣吸引消費者光顧，大家記得要留意。

5月

以下一些貨品，可以考慮在5月購買。

—打掃用品：在夏天來臨前，打掃用品，如吸塵機、地拖等會繼續減價發售。

—小型家電：5月有國殤日，小型家電通常會是減價促銷的貨品之一，咖啡機、攪拌機是入貨的好時機。

—傢俬：全年最大的減價節日是黑色星期五、勞工節和國殤日，今年的國殤日是5月28日，不少大型商店都會減價促銷傢俬和家居佈置用品。

6月

要做精明消費者，6月應該購買以下貨品。

—內衣褲：6月是大手購入內衣褲的時候，內衣品牌Victoria’s Secret一年會舉行兩次促銷，其中一次在6月舉行，另一次在12月。

—健身室會籍：在夏天可以考慮購買健身室會籍，在談會籍條款時不妨爭取多些優惠，因為健身室在這時候或會為爭客而較疏爽。

—父親節禮品：本月應該有很多父親節禮品減價促銷，今年父親節是6月17日，大家可以在臨近父親節時才出擊。

7月

7月溫度上升，但一些貨品的價格不升反跌。

—衣服：如果你等不到在夏季結束時才買衣服，在這時候出擊也無妨，價格總比夏季剛開始時便宜。

—愛國產品：7月4日國慶日前，零售商通常會推出大量紅日藍顏色的貨品應節，體育用品、珠寶手飾和傢俬也會大減價。

—電子產品：黑色星期五11月才到，但很多零售商早在7月已推出可媲美黑色星期五的折扣優惠，當中包括Best Buy和Amazon。

8月

8月是夏季季末減價促銷的日子，大家可入手以下的貨品。

—上學用品：新學期快將展開，是時候買文具或較貴價的手提電腦，通常越迫近開學日，折扣也越大。

—剪草機：夏季結束，也是剪草機或其他戶外器材減價發售的時機。

—游泳裝備：在8月，可以游泳的日子已所餘無多，而這時應趁減價，購買游泳用品為明年做準備。

9月

大家可能不知道，9月其實是不錯的購物月份，不同種類的貨品在這時都有減價優惠。

—床褥：每年9月都是床褥減價的月份，百貨公司和床褥店都會趁勞工節推促銷優惠。

—iPhone：蘋果公司每年都會在9月發布新產品，除了推出新一代iPhone外，現有iPhone型號將會減價發售。

—家電產品：今年勞工節是在9月3日，在節日來臨前，大小型家電用品都會減價發售。

10月

10月底是萬聖節，除了糖果外，其實也有其他貨品減價發售。

—戶外傢俬：天氣轉冷，大家都減少戶外活動，這時購買戶外傢俬，如野餐枱椅將會有折扣。

—牛仔褲：秋冬服裝在8月、9月已上架，但只要有耐性多等數週，其實便可以買到便宜貨，牛仔褲在10月是入手的好時機。

—糖果：越迫近10月31日，大包裝糖果的售價會變得更便宜。

11月

11月有黑色星期五促銷日，不少受歡迎的高科技產品都會以全年最低價發售。

—平板電腦和手提電腦：在黑色星期五，電子產品是主打貨品，智能手機和體能追蹤裝置都是矚目的商品。

—電子遊戲機：黑色星期五是購買遊戲主機的最佳機會，如Xbox或PlayStation等。

—大型家電產品：冰箱、洗衣機、乾衣機等大型家電，也應趁黑色星期五促銷時購買，商家的折扣優惠，往往會適用整個月份。

12月

年底，某些產品開始割價，以下是值得大家留意的商品。

—玩具：玩具是聖誕節熱門貨品，在聖誕佳節前，零售商往往會大打折扣。

—聖誕裝飾：聖誕節過後，聖誕裝飾將會割價求售，減幅往往是半價或以上，貨品包括聖誕樹裝飾、禮物包裝紙、人造聖誕樹等。

—汽車：年底是購買汽車的最佳時份，因為汽車經銷商為了達到年銷售額，或會提供最佳折扣，盡快清貨。

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