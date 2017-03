國會分析師指廢除奧巴馬健保 2,400萬人將失醫療保障

By

國會預算局的分析指出,廢除奧巴馬健保在未來10年會減少3,370億聯邦赤字,但也會有多2,400萬人沒有醫療保險,共和黨人的替代案現時在黨內遇上越來越強大的阻力。

特朗普週一主持一個聆聽會,出席的人有衛生部長之外,還有一班市民,他們投訴奧巴馬健保不斷加保費令他們不勝負荷。

特朗普在會上指,奧巴馬健保很不好,而共和黨人推出的替代方案,可以釋放保險公司的創意,將醫療照顧的成本大幅降低,未來會推出很多健保計劃,是大家今天意想不到的。

特朗普說:”你將會見到保費跌跌跌,健保計劃升升升。”

不過他也叫人有耐心,等保費有幾年時間才見跌,他更保證美國沒有人會失去健保。

他說:”我會照顧所有人,不怕失選票。”

但國會預算局的最新報告就指出,廢除奧巴馬健保會在未來10年內增加2,400萬無健保的人,正因為有這種憂慮,國會共和黨人對眾議長賴恩提出,名為美國人健保的替代案意見分裂。

共和黨加州聯邦眾議員Darrell Issa說:”我現不打算投贊成票 ,這無關某項內容不能接受 ,而是可以做得更好。”

而保守派就不滿替代案仍然定額的稅務優惠,來幫補民眾買健保。

共和黨肯塔基州聯邦參議員Rand Paul說:”若拿出來的是賴恩的’輕量版奧巴馬健保’,他將不夠票。”

此外有共和黨人擔心,硬推替代案會令共和黨人在中期選舉大失勝算。

