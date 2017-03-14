國會分析師指廢除奧巴馬健保 2,400萬人將失醫療保障

By

【KTSF 黃候彬報導】

國會預算局的分析指出，廢除奧巴馬健保在未來10年會減少3,370億聯邦赤字，但也會有多2,400萬人沒有醫療保險，共和黨人的替代案現時在黨內遇上越來越強大的阻力。

特朗普週一主持一個聆聽會，出席的人有衛生部長之外，還有一班市民，他們投訴奧巴馬健保不斷加保費令他們不勝負荷。

特朗普在會上指，奧巴馬健保很不好，而共和黨人推出的替代方案，可以釋放保險公司的創意，將醫療照顧的成本大幅降低，未來會推出很多健保計劃，是大家今天意想不到的。

特朗普說：”你將會見到保費跌跌跌，健保計劃升升升。”

共和黨健保方案遭兩黨議員抨擊 不滿削Medicaid

不過他也叫人有耐心，等保費有幾年時間才見跌，他更保證美國沒有人會失去健保。

他說：”我會照顧所有人，不怕失選票。”

但國會預算局的最新報告就指出，廢除奧巴馬健保會在未來10年內增加2,400萬無健保的人，正因為有這種憂慮，國會共和黨人對眾議長賴恩提出，名為美國人健保的替代案意見分裂。

共和黨加州聯邦眾議員Darrell Issa說：”我現不打算投贊成票 ，這無關某項內容不能接受 ，而是可以做得更好。”

而保守派就不滿替代案仍然定額的稅務優惠，來幫補民眾買健保。

共和黨肯塔基州聯邦參議員Rand Paul說：”若拿出來的是賴恩的’輕量版奧巴馬健保’，他將不夠票。”

此外有共和黨人擔心，硬推替代案會令共和黨人在中期選舉大失勝算。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。