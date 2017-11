商家感恩節搶先減價 消費者通宵排隊搶特價貨（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

不少商家為爭生意,搶先感恩節開始減價,中半島Colma市的Best Buy已經有人排隊,他們想買什麼呢?

Colma市一間Best Buy的感恩節特賣,週四下午5點才開始,但大約有10人已經在門外擺放摺椅霸位,排頭位的人更請假一天,在門外設置了帳幕,預計週三晚在這裏過夜。

排頭位顧客Jules Chung說:”我昨天及今天來過探路,當我見到有人準備排隊,我就擺出我的物品,今早11時半我搭了帳篷。”

很多週三來排隊的人,都想買一部50吋的平板電視,原價是500元,週四會賣180元,根據過往記錄,Best Buy指週四大約有1,000人來排隊,Best Buy就不肯透露究竟預留了多少部電視。

Chung說:”如果我等一天,能節省300至400元,如果我工作能賺300至400元已經很幸運,坐在這裡等一天而不用工作,能夠節省這筆錢,我覺得很好。”

至於在Best Buy裏購物的人比較少,不少市民提早前來格價,亦有市民表示,不打算浪費時間排隊。

梁先生說:”想買部電視,沒有其他了,比較一下價錢,又會去Costco看看,又會去Walmart。”



另一名顧客Jeff亦說:”想買手提電腦,明天買就要排隊,店舖5時才開門,但現在已有人排隊,所以買到便宜電腦機會很微,(你不會排隊?)不會,浪費時間。”

Best Buy表示,職員週三主要整理好賣場,把一般較受歡迎的電視機放在當眼處,而所有職員已準備好服務顧客。

Best Buy職員Jake Hamilton說:”主要令店面整潔,我們將這些電視放在這裡,要方便顧客,一進來取貨就可以付款。”

想買便宜貨物,又不想花時間排隊,市民亦可以上網購物,因為不少商店同樣在網上展開特賣,唯一不方便是顧客未能夠即時將產品帶回家。

