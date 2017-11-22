商家感恩節搶先減價 消費者通宵排隊搶特價貨（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

不少商家為爭生意，搶先感恩節開始減價，中半島Colma市的Best Buy已經有人排隊，他們想買什麼呢？

Colma市一間Best Buy的感恩節特賣，週四下午5點才開始，但大約有10人已經在門外擺放摺椅霸位，排頭位的人更請假一天，在門外設置了帳幕，預計週三晚在這裏過夜。

排頭位顧客Jules Chung說：”我昨天及今天來過探路，當我見到有人準備排隊，我就擺出我的物品，今早11時半我搭了帳篷。”

很多週三來排隊的人，都想買一部50吋的平板電視，原價是500元，週四會賣180元，根據過往記錄，Best Buy指週四大約有1,000人來排隊，Best Buy就不肯透露究竟預留了多少部電視。

Chung說：”如果我等一天，能節省300至400元，如果我工作能賺300至400元已經很幸運，坐在這裡等一天而不用工作，能夠節省這筆錢，我覺得很好。”

至於在Best Buy裏購物的人比較少，不少市民提早前來格價，亦有市民表示，不打算浪費時間排隊。

梁先生說：”想買部電視，沒有其他了，比較一下價錢，又會去Costco看看，又會去Walmart。”



另一名顧客Jeff亦說：”想買手提電腦，明天買就要排隊，店舖5時才開門，但現在已有人排隊，所以買到便宜電腦機會很微，（你不會排隊？）不會，浪費時間。”

Best Buy表示，職員週三主要整理好賣場，把一般較受歡迎的電視機放在當眼處，而所有職員已準備好服務顧客。

Best Buy職員Jake Hamilton說：”主要令店面整潔，我們將這些電視放在這裡，要方便顧客，一進來取貨就可以付款。”

想買便宜貨物，又不想花時間排隊，市民亦可以上網購物，因為不少商店同樣在網上展開特賣，唯一不方便是顧客未能夠即時將產品帶回家。

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