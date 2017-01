By

【KTSF 江良慧報導】

週三是年廿八,那麼在中國傳統當中,年廿八都有一些什麼習俗,帶大家了解下。

廣東有句俗語“年廿八洗邋遢”,指的是要在週三進行大掃除,將全年的邋遢污穢一掃而空,同時亦都意味著將今年的衰運和晦氣掃地出門。

但是原來洗邋遢都是有講究的,民間的習俗會會從家裡最裡面的房間開始打掃直至大門口,打掃過後不要忘記,丟棄所有的垃圾,因為按照傳統,年廿八之後直至年初四都不會再倒垃圾。

除了大掃除之外,都不要忘記自身的清潔,通常大家都會在週三剪髮和洗頭。

至於在中國的北方則有“年廿八把麵發”的說法,按照民間習俗他們會在年廿八的這一天,將過年期間所有主食如饅頭、花卷,包子的的麵粉醒發好。

而在週三他們都會更換新的揮春和福字,希望來年可以辟邪去煞。



(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. )