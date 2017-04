【KTSF 陳嘉琪報導】

根據最新的人口普查,加州有接近4成的全職員工是移民,比例是全國最高,除了農業及製造業外,原來移民人口都為很多專業帶來人才。

報章Sacrament Bee就加州的人口普查作出分析,發現加州近4成的移民全職員工中,過半數是公民,其餘的是永久居民,持各類簽證人士以及非法移民。

最多移民做的工種,分別是車衣工人、農民、家傭及家務助理,分別佔行業總勞動人口的93%及8成半。

分析亦發現,加州有很多需要高技術的專業,移民人口亦佔很大的比重,其中電腦工程師及應用程式開發員佔的比例最多,有超過6成移民人口。

而電器工程師、醫學科學家、牙醫及藥劑師等行業,移民的勞動力亦超過一半。

但是消防員、警員及救護員等行業,移民員工較少 不到15%,而教師的比例亦只有約14%。

