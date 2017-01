By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區最近發生的兩宗腦膜炎死亡個案,初步調查顯示,患者都是感染了細菌性腦膜炎,什麼是細菌性腦膜炎?來看看美國疾控中心的講解。

美國疾控中心網站資料顯示,細菌性腦膜炎是非常嚴重和致命的疾病,患者可以在數小時內死亡,這種由細菌引起的腦膜炎,在人與人之間可以透過飛沫傳染,例如咳嗽和接吻,通常是長時間近距離接觸後傳染,所以傳播速度沒有傷風感冒的病毒那麼快。

患者有可能從居住在一起的人感染到細菌,所以我們時有聽聞在大學校園發生腦膜炎個案。

腦膜炎的症狀包括發燒、頭痛和頸痛,另外也可能出現嘔吐、怕光和神智混亂症狀。

細菌性腦膜炎潛伏期通常是3到7天,疾控中心強調,這種腦膜炎可以透過服用抗生素對付,可是患者必須盡快接受治療。

