聯邦政府運作面臨停擺 那些機構將受影響

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦政府如果停擺，情況會如何？

自1976年以來，聯邦政府一共有18次停擺，對上一次是在5年前，兩黨因為奧巴馬健保爭持不下而讓開支法案過不了關，把聯邦政府關了。

以上一次的經驗來看，政府停擺，首當其衝的是85萬非必要的人員暫時放無薪假，所有的國立的公園、動物園、紀念館、博物館等地方也暫停開放。

不過有報導指，特朗普政府已有一個計劃，不讓全部的活動停頓，但什麼地方繼續開放還不知道，聯邦機構的非緊急服務降到最低，比如護照簽證服務就暫停，就連疾病防控中心（CDC）暫停流感項目的運作，包括全國各地的實驗室和監測活動也相應停止。

照常服務的是執法部門、軍事機構、機場的航空交通管理和保安、社會福利部門，包括社會安全管理局，糧食券部門、退伍軍人醫療部門，也維持一般的服務。

美國郵政由於經費獨立，所以不受影響，各地的郵局照常服務。

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