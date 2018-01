聯邦政府運作面臨停擺 那些機構將受影響

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦政府如果停擺,情況會如何?

自1976年以來,聯邦政府一共有18次停擺,對上一次是在5年前,兩黨因為奧巴馬健保爭持不下而讓開支法案過不了關,把聯邦政府關了。

以上一次的經驗來看,政府停擺,首當其衝的是85萬非必要的人員暫時放無薪假,所有的國立的公園、動物園、紀念館、博物館等地方也暫停開放。

不過有報導指,特朗普政府已有一個計劃,不讓全部的活動停頓,但什麼地方繼續開放還不知道,聯邦機構的非緊急服務降到最低,比如護照簽證服務就暫停,就連疾病防控中心(CDC)暫停流感項目的運作,包括全國各地的實驗室和監測活動也相應停止。

照常服務的是執法部門、軍事機構、機場的航空交通管理和保安、社會福利部門,包括社會安全管理局,糧食券部門、退伍軍人醫療部門,也維持一般的服務。

美國郵政由於經費獨立,所以不受影響,各地的郵局照常服務。

