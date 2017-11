舊金山華埠有麻雀館遇劫 巡警受訪談工作日程（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠有商戶及居民投訴區內罪案頻生,但經常不見警察巡邏,究竟駐華埠的巡邏每天的工作是怎樣呢?

華埠的巡警隊一共有8人,4人主要負責巡邏平園,其餘的就會走遍華埠,朱永豪(Culbert Chu)警長是當中的組長。

這一日,朱警長帶領著4名巡警來到華埠公共房屋平園,朱警長表示,雖然平園現正進行翻新工程,但警員每一日都要先檢查屋苑內的各個公共空間,由地面至各個樓層,包括洗衣房、公園、樓梯等,因為警員曾多次發現露宿者潛入平園睡覺,更見過有人紮營。

朱警長指,警員亦會巡查平園的天台,天台是一個連居民都不能進入的地方,除了檢查有無閒雜人等外,從高處亦可以俯瞰整個華埠,視察有無特別事故發生,不過巡邏最重要的一環就是與居民溝通。

朱警長說:”每一次我外出巡邏,我認識新朋友,亦學到關於華埠的新知識,每一天都不同,參加社區會議,見證在華埠發生的大小事。”

聽得懂中文,亦懂得講簡單中文的朱警長,多數時間都是獨自巡邏,身為土生土長的華裔,他表示,很榮幸有機會為華埠出力。

朱警長說:”這是一個幫助社區,成為社區一分子的機會,機會不是常有,當我收到邀請,我覺得可以回饋社會,每天都能幫人。”

作為巡警,朱警長指除了巡邏,還要寫報告,而每天都有不同的重點工作。

過去幾個月,市內多間麻雀館先後遇劫,包括在Mission區及華埠天后廟街,警方指本星期初就到新呂宋巷,一間麻雀館遇劫,巡邏隊這星期的重點工作就是找出幾名匪徒。

麻雀館負責人向本台透露,案發在11月6日下午約5點,當時有十多人在麻雀館內,3名講廣東話,蒙著面的年輕男子,突然持槍進入館內,另一名非裔男子則在門外把風。

負責人指,3名男子拿走館內的現金後逃走。

朱警長指,新呂宋巷有攝錄機,拍到多名匪徒的外貌,已經下令各警員全力追緝匪徒。

朱警長亦去到新呂宋巷親自檢查,並叮囑每間麻雀館要鎖好大門,由於案件仍在調查中,警方暫時不會公布匪徒的照片。

