舊金山華埠有麻雀館遇劫 巡警受訪談工作日程（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠有商戶及居民投訴區內罪案頻生，但經常不見警察巡邏，究竟駐華埠的巡邏每天的工作是怎樣呢？

華埠的巡警隊一共有8人，4人主要負責巡邏平園，其餘的就會走遍華埠，朱永豪（Culbert Chu）警長是當中的組長。

這一日，朱警長帶領著4名巡警來到華埠公共房屋平園，朱警長表示，雖然平園現正進行翻新工程，但警員每一日都要先檢查屋苑內的各個公共空間，由地面至各個樓層，包括洗衣房、公園、樓梯等，因為警員曾多次發現露宿者潛入平園睡覺，更見過有人紮營。

朱警長指，警員亦會巡查平園的天台，天台是一個連居民都不能進入的地方，除了檢查有無閒雜人等外，從高處亦可以俯瞰整個華埠，視察有無特別事故發生，不過巡邏最重要的一環就是與居民溝通。

朱警長說：”每一次我外出巡邏，我認識新朋友，亦學到關於華埠的新知識，每一天都不同，參加社區會議，見證在華埠發生的大小事。”

聽得懂中文，亦懂得講簡單中文的朱警長，多數時間都是獨自巡邏，身為土生土長的華裔，他表示，很榮幸有機會為華埠出力。

朱警長說：”這是一個幫助社區，成為社區一分子的機會，機會不是常有，當我收到邀請，我覺得可以回饋社會，每天都能幫人。”

作為巡警，朱警長指除了巡邏，還要寫報告，而每天都有不同的重點工作。

過去幾個月，市內多間麻雀館先後遇劫，包括在Mission區及華埠天后廟街，警方指本星期初就到新呂宋巷，一間麻雀館遇劫，巡邏隊這星期的重點工作就是找出幾名匪徒。

麻雀館負責人向本台透露，案發在11月6日下午約5點，當時有十多人在麻雀館內，3名講廣東話，蒙著面的年輕男子，突然持槍進入館內，另一名非裔男子則在門外把風。

負責人指，3名男子拿走館內的現金後逃走。

朱警長指，新呂宋巷有攝錄機，拍到多名匪徒的外貌，已經下令各警員全力追緝匪徒。

朱警長亦去到新呂宋巷親自檢查，並叮囑每間麻雀館要鎖好大門，由於案件仍在調查中，警方暫時不會公布匪徒的照片。

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