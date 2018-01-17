Stonestown Macy’s即將結業 剩下空間如何發展（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山著名購物中心Stonestown內的Macy’s百貨，即將於3月份結業，剩下來的這一大片空間會怎樣發展呢？

Macy’s百貨於1996年進駐Stonestown購物中心，佔地286,400平方呎，Macy’s去年將這塊用地以4,100萬賣給Stonestown的物業管理公司，預計將於3月底前結業。

市民Lily說：”我知道快結業，但是對我也沒有影響，因為長久以來Macy’s也是很靜，沒有很好的生意。”

也有市民說，現在零售業的趨向都是這樣，沒有什麼大影響，關門了，就逛另外一個地方。

但也有居民說，會有一點影響，因為強制關門了，對美國經濟不是很好，買東西就少了一個地方。

代表該區的市參事余鼎昂（Norman Yee）表示，物業管理公司購入用地後，已經即時聯絡他，與他報告用地的未來發展，他透露，業主會將Macy’s的現址打造成一個集娛樂、購物及餐廳於一身的多用途空間。

余鼎昂說：”業主會在地庫開設超市，頂層開設戲院，在兩層之間有美食廣場，讓本地的餐廳做生意，我認為這對社區更好，好過空置，什麼也不發展。”

余鼎昂指出，業主沒有給出一個確實的工程時間表，只表示目標是越快完成越好，並希望可以在今年內完工。

Stonestown購物中心位處日落區，鄰近舊金山州立大學及West Portal區，一向是很多華人的消費娛樂的熱點。

對於新的計劃，很多居民都認為可以帶旺購物中心及附近一帶。

舊金山居民Carla說：”我認為新計劃能令人們在舊金山有更多活動，像全家一起外出，附近還有其他Macy’s，可以隨時去購物，這個一個好計劃。”

有居民認為，在這裏開超市，上面有戲院，就有很多人過來，就熱鬧一點。

Stonestown這間Macy’s一直在做結業的準備，由現在至3月底，店舖會一直清貨大減貨，除了這間Macy’s，Macy’s自2016起就在全國關閉了近百間分店。

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