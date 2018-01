Stonestown Macy’s即將結業 剩下空間如何發展（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山著名購物中心Stonestown內的Macy’s百貨,即將於3月份結業,剩下來的這一大片空間會怎樣發展呢?

Macy’s百貨於1996年進駐Stonestown購物中心,佔地286,400平方呎,Macy’s去年將這塊用地以4,100萬賣給Stonestown的物業管理公司,預計將於3月底前結業。

市民Lily說:”我知道快結業,但是對我也沒有影響,因為長久以來Macy’s也是很靜,沒有很好的生意。”

也有市民說,現在零售業的趨向都是這樣,沒有什麼大影響,關門了,就逛另外一個地方。

但也有居民說,會有一點影響,因為強制關門了,對美國經濟不是很好,買東西就少了一個地方。

代表該區的市參事余鼎昂(Norman Yee)表示,物業管理公司購入用地後,已經即時聯絡他,與他報告用地的未來發展,他透露,業主會將Macy’s的現址打造成一個集娛樂、購物及餐廳於一身的多用途空間。

余鼎昂說:”業主會在地庫開設超市,頂層開設戲院,在兩層之間有美食廣場,讓本地的餐廳做生意,我認為這對社區更好,好過空置,什麼也不發展。”

余鼎昂指出,業主沒有給出一個確實的工程時間表,只表示目標是越快完成越好,並希望可以在今年內完工。

Stonestown購物中心位處日落區,鄰近舊金山州立大學及West Portal區,一向是很多華人的消費娛樂的熱點。

對於新的計劃,很多居民都認為可以帶旺購物中心及附近一帶。

舊金山居民Carla說:”我認為新計劃能令人們在舊金山有更多活動,像全家一起外出,附近還有其他Macy’s,可以隨時去購物,這個一個好計劃。”

有居民認為,在這裏開超市,上面有戲院,就有很多人過來,就熱鬧一點。

Stonestown這間Macy’s一直在做結業的準備,由現在至3月底,店舖會一直清貨大減貨,除了這間Macy’s,Macy’s自2016起就在全國關閉了近百間分店。

