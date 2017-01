臘月二十七宰雞趕大集 辦年貨（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

今天是農曆臘月二十七,很多華人都會趁著今天“趕大集”,也就是辦年貨。

在舊金山日落區的一些華人商店,採購年貨的顧客絡繹不絕。

“(你買了些甚麽?) 我買了柚子買了大橘,買了慈菇。” 還有人說,”燒肉、雞、魚就這些。(是不是今天吃?還是等到過年再吃?) 過年再買啦,現在買明天吃。”

北方人辦年貨的習俗則稍有不同,”包餃子啦,準備包餃子的年貨,還有一些滷菜啊,中國人喜歡的滷菜啊,都是北方人喜歡的,還有就是素菜、如意菜,這都是中國人傳統的菜。”

還有人說,”今天就準備蒸一點蘿蔔糕、芋頭糕,現在芋頭很便宜,而且又新鮮又好,蘿蔔也是,是季節,所以我們還都有年糕,做一點就有那種過年的氣氛,雖然是在美國,我們還是照中國的傳統啦。”

臘月二十七有一個傳統習俗,就是“宰雞趕大集”,不過如今人們大都是趁年前購買應節年貨。

海產肉店負責人曾女士說,”我們通常黃毛雞、豬手、豬腳、豬肋個個都想買,這些好意頭的東西,年年有餘,魚都很受歡迎。”

過農曆新年除了購買雞鴨魚肉、蔬果這類應節的食品之外,其實大家也會購買一些其它的應節商品,例如對聯、利是封或是燈籠,還有買給小朋友們的過節禮品。”

雜貨店負責人黎女士說,”中國式的燈籠啦,還有爆竹、利是封等,還有吊飾吊在橘子桃花上面,這些都很受歡迎,好多人買,通常買對聯掛在家裡。”

超市負責人李女士說,”買些糖果擺在家裡或者餅送禮給人,而且幫家裡買年貨、買橘子、橙子這類東西。”

商家表示,雖然是過年,但是商品並沒有因此而加價,基本還是維持平日價格。

