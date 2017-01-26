臘月二十七宰雞趕大集 辦年貨（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

今天是農曆臘月二十七，很多華人都會趁著今天“趕大集”，也就是辦年貨。

在舊金山日落區的一些華人商店，採購年貨的顧客絡繹不絕。

“(你買了些甚麽？) 我買了柚子買了大橘，買了慈菇。” 還有人說，”燒肉、雞、魚就這些。(是不是今天吃？還是等到過年再吃？) 過年再買啦，現在買明天吃。”

北方人辦年貨的習俗則稍有不同，”包餃子啦，準備包餃子的年貨，還有一些滷菜啊，中國人喜歡的滷菜啊，都是北方人喜歡的，還有就是素菜、如意菜，這都是中國人傳統的菜。”

還有人說，”今天就準備蒸一點蘿蔔糕、芋頭糕，現在芋頭很便宜，而且又新鮮又好，蘿蔔也是，是季節，所以我們還都有年糕，做一點就有那種過年的氣氛，雖然是在美國，我們還是照中國的傳統啦。”

臘月二十七有一個傳統習俗，就是“宰雞趕大集”，不過如今人們大都是趁年前購買應節年貨。

海產肉店負責人曾女士說，”我們通常黃毛雞、豬手、豬腳、豬肋個個都想買，這些好意頭的東西，年年有餘，魚都很受歡迎。”

過農曆新年除了購買雞鴨魚肉、蔬果這類應節的食品之外，其實大家也會購買一些其它的應節商品，例如對聯、利是封或是燈籠，還有買給小朋友們的過節禮品。”

雜貨店負責人黎女士說，”中國式的燈籠啦，還有爆竹、利是封等，還有吊飾吊在橘子桃花上面，這些都很受歡迎，好多人買，通常買對聯掛在家裡。”

超市負責人李女士說，”買些糖果擺在家裡或者餅送禮給人，而且幫家裡買年貨、買橘子、橙子這類東西。”

商家表示，雖然是過年，但是商品並沒有因此而加價，基本還是維持平日價格。

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