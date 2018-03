灣區續受大氣河風暴吹襲 廣泛地區下大雨

By

【KTSF】

大氣河風暴週三繼續為灣區帶來雨水,氣象局預測,早上密雲有微雨,到了下午時段再度轉為大雨,預測下班至晚上時段雨勢最大。

下大雨期間,灣區有機會出現雷暴及落雹,週三繼續吹強風,風速可達每小時26英里。

氣象局表示,大風有可會吹倒大樹或電線桿而導致停電。

氣象局預測,繼續受大氣河風暴影響,大雨將持續至週四清晨及早上時段,預測到了中午時段,各城市轉為局性降雨,週四灣區仍然有機會出現雷暴及落雹的情況。

氣象局表示,由於過去一星期及本週灣區持續下雨,令泥土吸收大量的水份,而導致鬆軟,有可能會發生山泥傾瀉,提醒民眾要小心。

週四的氣溫較週三稍微下降,展望週五及週六,各城市仍然有四成機會有驟雨,其餘時間有雲,間中有陽光,週日灣區將會有陽光,間中有雲。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。