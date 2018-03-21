灣區續受大氣河風暴吹襲 廣泛地區下大雨

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【KTSF】

大氣河風暴週三繼續為灣區帶來雨水，氣象局預測，早上密雲有微雨，到了下午時段再度轉為大雨，預測下班至晚上時段雨勢最大。

下大雨期間，灣區有機會出現雷暴及落雹，週三繼續吹強風，風速可達每小時26英里。

氣象局表示，大風有可會吹倒大樹或電線桿而導致停電。

氣象局預測，繼續受大氣河風暴影響，大雨將持續至週四清晨及早上時段，預測到了中午時段，各城市轉為局性降雨，週四灣區仍然有機會出現雷暴及落雹的情況。

氣象局表示，由於過去一星期及本週灣區持續下雨，令泥土吸收大量的水份，而導致鬆軟，有可能會發生山泥傾瀉，提醒民眾要小心。

週四的氣溫較週三稍微下降，展望週五及週六，各城市仍然有四成機會有驟雨，其餘時間有雲，間中有陽光，週日灣區將會有陽光，間中有雲。

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