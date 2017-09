By

中半島Daly City市一名17歲少女被報稱失蹤,由於警方相信她可能持有槍械,該市一間高中需要封鎖,不准外人進出,以防萬一。

涉案少女名叫Elvina Lynn Guillory,她於早上9時半被人報稱失蹤。

Daly City警方在社交網站Twitter稱,位於Westmoor大街131號的Westmoor高中需要封鎖,但警方沒有詳述案件細節,暫時未知該名少女是在何處取得手槍。

她被指身高約5呎10吋,體重約170磅,棕髮,棕眼,手臂有紋身,最後被人見到身穿黑帽、黑色T恤和藍色牛仔褲。

