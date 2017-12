西聯匯款同意向詐騙案受害人退款5.8億元（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦貿易委員會(FTC)表示 ,西聯匯款(Western Union)將退還部分顧客因受到詐騙而匯出的款項,退款金額超過5.8億元。

聯邦貿易委員會與聯邦司法部等部門聯合調查發現,多年來有騙徒詐騙民眾,騙徒通常訛稱自己是稅務局官員、貸款公司、彩票局代表、警方,甚至是事主的親友等,進而要求事主匯款,而許多受害人都通過西聯匯款給騙徒。

因此,政府要求西聯匯款向這些受害人退還共5.8億元的款項,西聯匯款已同意退款。

Santa Clara縣地檢處消費者調解服務發言人Suzana Gal接受電話訪問時說:”西聯承認對保護顧客不足,因此同意這麼大筆退款。”

聯邦貿易委員會呼籲在2004年1月1號至今年1月19號,通過西聯匯款匯出騙款的受害人,在明年2月12號前遞交申請,受害人可登錄網站FTC.gov/WU 提出申請,就算沒有匯款單據,也可以提出申請,聯邦司法部將核實退款申請。

當局表示,可能需要長達一年的時間處理申請,包括核實申請者的身分,以及確認申請者是否在聯邦政府有欠款。

