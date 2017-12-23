西聯匯款同意向詐騙案受害人退款5.8億元（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦貿易委員會（FTC）表示 ，西聯匯款（Western Union）將退還部分顧客因受到詐騙而匯出的款項，退款金額超過5.8億元。

聯邦貿易委員會與聯邦司法部等部門聯合調查發現，多年來有騙徒詐騙民眾，騙徒通常訛稱自己是稅務局官員、貸款公司、彩票局代表、警方，甚至是事主的親友等，進而要求事主匯款，而許多受害人都通過西聯匯款給騙徒。

因此，政府要求西聯匯款向這些受害人退還共5.8億元的款項，西聯匯款已同意退款。

Santa Clara縣地檢處消費者調解服務發言人Suzana Gal接受電話訪問時說：”西聯承認對保護顧客不足，因此同意這麼大筆退款。”

聯邦貿易委員會呼籲在2004年1月1號至今年1月19號，通過西聯匯款匯出騙款的受害人，在明年2月12號前遞交申請，受害人可登錄網站FTC.gov/WU 提出申請，就算沒有匯款單據，也可以提出申請，聯邦司法部將核實退款申請。

當局表示，可能需要長達一年的時間處理申請，包括核實申請者的身分，以及確認申請者是否在聯邦政府有欠款。

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