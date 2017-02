新疆一自治州強制汽車裝導航系統 警方稱為反恐

By

新疆一個州最近有新的維穩措施,所有汽車必須在年中前安裝北斗衛星導航系統,否則不可以入油,不可以買賣,警方指是為反恐。

與中亞國家接壤、佔國土面積約20分之1的新疆巴音郭楞蒙古自治州,即日起推出維穩新措施,所有汽車必須今年6月30日前強制安裝北斗衛星導航系統,以方便警方追蹤車輛下落,否則不能在當地油站入油,及在二手市場買賣。

措施初期目標是準備交易的二手車,大型機械工程車輛,預計覆蓋1至2萬輛車,其後推廣至全州所有車輛,車主每年需繳付90至210元費用。

巴州交警支隊車輛管理所官方微博指,汽車是恐怖分子的主要運輸乘載工具,更成為他們經常選擇的恐襲兇器,鑒於安全與反恐需要,成立車輛綜合監管平台,建設反恐維穩的一體化大數據中心,提升反恐維穩能力,因此車輛定位管理勢在必行。

全國兩會前夕,新疆皮山縣月中發生暴徒持刀砍殺五名群眾。當局近日啟動一級安全響應,黨政機關、學校等需要有人24小時值班,和田、喀什和烏魯木齊,一連3日舉行反恐維穩誓師大會,數千名官兵參加。

