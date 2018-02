佛州血案華裔學生捨命助同學逃生 獲西點軍校追收取錄

By

在佛羅里達州高中槍擊案中,英勇協助同學逃生的華裔死者Peter Wang,獲他生前夢想能進入的西點軍校追收取錄他成為該校學生,Wang的葬禮週二舉行。

15歲的Wang是Marjory Stoneman Douglas高中一年級學生,是該校JROTC軍訓課程學員。

案發當天,他穿著JROTC灰色制服,沒有搶先逃走,反而為同學頂著大門,讓他們先逃跑。

槍擊案後,有人發起網上聯署請願,要求讓他以軍方榮譽方式落葬,美軍陸軍承認他的英勇行為,決定向他頒贈英勇獎章。

Wang週二是穿著JROTC的制服落葬,而獲頒贈的獎章,就會扣在他的制服上,他家人會同時得到另一個獎章作為紀念。

另外,佛州州長也下令佛州國民警衛軍派員出席Wang和另外兩名在槍擊案中死亡的JROTC成員的葬禮,向他們致敬。

