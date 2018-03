By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週三晚發生槍擊案,造成一名男子死亡,兩人中槍受傷。

警方於晚上8時41分接報,指8街1600號路段發生槍擊案,地點距離West Oakland捷運站約數個街口。

警員抵達後,發現一名男子中槍,他送院救治後情況穩定。

數分鐘後,有另外兩名男子自行到醫院救診,他們都受槍傷。

其中一名男子傷重不治,另一人目前傷勢穩定。

警方尚未公布案件細節,知情人士請聯絡奧克蘭市警方兇案組,電話:(510) 238-3821。

