【KTSF 吳宇斌報導】

兩個聯邦機構,消費者金融保護局及貨幣監理處,正式宣布對富國銀行(Wells Fargo)罰款10億元。

聯邦的調查結果顯示,富國銀行未經客戶同意,讓57萬客戶購買他們不需要的汽車保險,以及向抵押貸款借款人收取不公平費用。

富國銀行因此被罰10億元的罰款,是特朗普上任以來,對一家銀行最嚴厲的懲處。

富國銀行上週表示,由於這筆罰款,或會修改第一季度的盈利。

此前,消費者金融保護局已經就富國銀行未經用戶同意開設假賬戶,罰款1億美元。

