富國銀行推首期資助計劃 助中低收入人士置業 （視頻）

【KTSF 郭柟報導】

富國銀行(Wells Fargo)與非牟利組織NeighborWorks America合作,為一些打算在東灣和舊金山置業的中低收入準買家,資助最多3萬元的首期款項。

為了令更多居住在Alameda、Contra Costa、舊金山和Solano縣的居民有機會置業,富國銀行表示,一共投資970萬元,可以資助約285名買家每人最多3萬元的首期款項。

申請活動為期兩天,有買家週四早上6時專程來排隊,最後成功申請到資助,覺得非常開心。

申請者Mikhail Torru說:”太棒了,雖然很累,目前仍在調整心情,這是好消息,將會幫到很大忙,我終於不用再付屋租,而是付貸款,我一直都想有自己間屋。”

東灣奧克蘭市(屋崙)Mariott城市中心,週四和週五早上10時至下午7時,都會開放歡迎民眾入場申請,有興趣的民眾千萬不要錯過。

申請者的年薪不得高過地區中位數,以4人家庭為例,即是年薪不得超過104,300元。

富國銀行表示,這個資助項目已在全國幫助過1.5萬名新買家置業。

