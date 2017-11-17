富國銀行推首期資助計劃 助中低收入人士置業 （視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

富國銀行（Wells Fargo）與非牟利組織NeighborWorks America合作，為一些打算在東灣和舊金山置業的中低收入準買家，資助最多3萬元的首期款項。

為了令更多居住在Alameda、Contra Costa、舊金山和Solano縣的居民有機會置業，富國銀行表示，一共投資970萬元，可以資助約285名買家每人最多3萬元的首期款項。

申請活動為期兩天，有買家週四早上6時專程來排隊，最後成功申請到資助，覺得非常開心。

申請者Mikhail Torru說：”太棒了，雖然很累，目前仍在調整心情，這是好消息，將會幫到很大忙，我終於不用再付屋租，而是付貸款，我一直都想有自己間屋。”

東灣奧克蘭市（屋崙）Mariott城市中心，週四和週五早上10時至下午7時，都會開放歡迎民眾入場申請，有興趣的民眾千萬不要錯過。

申請者的年薪不得高過地區中位數，以4人家庭為例，即是年薪不得超過104,300元。

富國銀行表示，這個資助項目已在全國幫助過1.5萬名新買家置業。

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