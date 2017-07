By

【KTSF 陶璟樂報導】

Wells Fargo銀行仍在試圖修復其破損的信譽,但近日又爆發另一宗涉及汽車保險的醜聞,負面形象進一步加劇。

Wells Fargo近日發表聲明,向57萬的用戶道歉,在6年期間曾經多收取了他們本不需要的汽車保險。

一項內部調查顯示,大約有2萬的用戶因為不應該有的賬單而拖欠車貸。

銀行方面表示,問題出在了銀行系統有漏洞,導致處理保險業務的帳單顯示出錯。

銀行方面表示,據下個月開始將退費給受影響的用戶,每人大約可退140美元,總金額將近8,000萬元,這筆錢將會以支票的形式支付。

