富國銀行被控引誘無證移民到銀行開戶（視頻）

代表富國銀行一批股東的律師週三入廩舊金山高等法院,聲稱富國銀行在全美的分行都涉嫌利用不正當手段,引誘無證移民開設銀行賬戶,訴狀要求富國銀行高層要為這種欺詐行為負責。

代表十幾名富國銀行股東提起訴訟的律師之一Mark Molumphy稱,富國銀行遍及全美的分行為達銷售目標,不惜讓一些會講西班牙語的職員到無證移民打工的地方,例如建築工地、7-11便利店等地方,拉無證移民到分行,聲稱如果他們開支票戶口和儲蓄賬戶,就會為他們免除提款手續費,有些員工甚至還給開賬戶的無證移民10元回報。

控方律師Mike C. Molumphy說:”這不是一個單獨個案,而是遍布整個富國銀行的詐騙,它還存在並影響著幾百萬客戶及幾千名銀行職員。”

控方律師聲稱,銀行可以透過正當程序為無證移民開賬戶,例如介紹銀行提供的各項服務,然後讓客戶選擇,但是讓員工到外面拉客,甚至以收費拉攏顧客開賬戶,則明顯屬於不當行為。

Molumphy說:”出去拉客當這些人,並沒有想要這些服務時,例如開額外賬戶、銀行卡、信用卡、透支保護,當他們沒有要求這些服務時,然後向他們收費這就有欺詐嫌疑。”

去年富國銀行爆出開假帳戶的醜聞,銀行的執行長也被迫提前退休,而提出這樁訴訟的律師表示,其實富國銀行涉嫌開假帳戶的事件,早在2002年時就已經開始。

控方律師認為,富國銀行的高官特別是董事會,應為這種欺詐行為負責,因為他們即使接到員工投訴,但是對這種不切實際的營銷目標仍然置之不理,控方希望透過訴訟能改變富國銀行的公司文化。

Molumphy說:”如果指控是真的,這就不是一種疾病,而是疾病的症狀,這個病就是公司腐敗文化,鼓勵這種行為而不是停止,這宗訴訟就是要揭穿這些。”

富國銀行對訴訟發表的書面聲明稱,這些指控跟銀行的政策和價值觀並不一致,也違背了銀行努力與社區建立關係,富國銀行一直都依法為移民提供服務,並有採取相關監管措施。

