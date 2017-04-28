富國銀行被控引誘無證移民到銀行開戶（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

代表富國銀行一批股東的律師週三入廩舊金山高等法院，聲稱富國銀行在全美的分行都涉嫌利用不正當手段，引誘無證移民開設銀行賬戶，訴狀要求富國銀行高層要為這種欺詐行為負責。

代表十幾名富國銀行股東提起訴訟的律師之一Mark Molumphy稱，富國銀行遍及全美的分行為達銷售目標，不惜讓一些會講西班牙語的職員到無證移民打工的地方，例如建築工地、7-11便利店等地方，拉無證移民到分行，聲稱如果他們開支票戶口和儲蓄賬戶，就會為他們免除提款手續費，有些員工甚至還給開賬戶的無證移民10元回報。

控方律師Mike C. Molumphy說：”這不是一個單獨個案，而是遍布整個富國銀行的詐騙，它還存在並影響著幾百萬客戶及幾千名銀行職員。”

控方律師聲稱，銀行可以透過正當程序為無證移民開賬戶，例如介紹銀行提供的各項服務，然後讓客戶選擇，但是讓員工到外面拉客，甚至以收費拉攏顧客開賬戶，則明顯屬於不當行為。

Molumphy說：”出去拉客當這些人，並沒有想要這些服務時，例如開額外賬戶、銀行卡、信用卡、透支保護，當他們沒有要求這些服務時，然後向他們收費這就有欺詐嫌疑。”

去年富國銀行爆出開假帳戶的醜聞，銀行的執行長也被迫提前退休，而提出這樁訴訟的律師表示，其實富國銀行涉嫌開假帳戶的事件，早在2002年時就已經開始。

控方律師認為，富國銀行的高官特別是董事會，應為這種欺詐行為負責，因為他們即使接到員工投訴，但是對這種不切實際的營銷目標仍然置之不理，控方希望透過訴訟能改變富國銀行的公司文化。

Molumphy說：”如果指控是真的，這就不是一種疾病，而是疾病的症狀，這個病就是公司腐敗文化，鼓勵這種行為而不是停止，這宗訴訟就是要揭穿這些。”

富國銀行對訴訟發表的書面聲明稱，這些指控跟銀行的政策和價值觀並不一致，也違背了銀行努力與社區建立關係，富國銀行一直都依法為移民提供服務，並有採取相關監管措施。

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