Anthony Weiner色情短訊案 自認有病

Anthony Weiner在聯邦法庭上宣讀聲明時哭泣,承認在去年年初向北卡羅來納州一名15歲少女傳送猥褻的情慾短訊和要求對方傳送裸照。他說,他正在接受精神健康治療,並聲稱對事件負上全部責任。又說自己有病,但這並不是藉口。他又向這名少女道歉。

他可能面對最高十年監禁,將於九月判刑。

來自紐約、民主黨籍的Weiner在國會被認為是明日之星。當他與其他女人互傳猥褻短訊的事件公開之後,他在2011年辭去眾議員職位,也因此斷送他的政治前途。他也曾經在2013年競選紐約市長落敗。

Weiner的婚姻也受影響,與妻子Huma Abedin離異。

Abedin是希拉莉克林頓的得力助手,也因此強烈衝擊了希拉莉去年的總統選情。

Weiner色情通訊案的調查,讓FBI在他的電腦上,發現希拉莉的部份電郵,導致在大選前11天,FBI局長James Comey宣佈重啟調查希拉莉電郵案。但到投票日前兩天,FBI局長又突然宣佈,調查並無發現任何問題。

大選後,希拉莉怪罪於Comey導致她落敗。

