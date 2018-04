微博禁同性戀色情內容 逾廿萬人抗議

By

近日在微博出現數以十萬計”我是同性戀”這個標籤,指自己不想被清查,網民如此齊心,是為了抗議微博歧視同性戀。

上星期微博將同性戀、血腥、暴力、色情並列,刪除了百多個賬號,有20多萬人關注的同志平台都要關停,惹來極大回響,微博在週一叫停行動。

上週五新浪微博宣佈根據《網絡安全法》,展開為期3個月的清理行動,題材包括涉及色情、血腥暴力和同性戀的漫畫及短片內容,指目前已清理5萬多條微博和關閉108個賬號等。

消息一出,不少網民批評新浪微博的做法,認為不應把同性戀和色情暴力混為一談,一起清查等同歧視同性戀。有網友就發起聲援行動,上載自己相片和配以”我是同性戀”等標籤,在微博引發近6億閱讀量。

在兩日之後,《人民日報》的微博發表標題是《不一樣的煙火一樣可以綻放》的文章,當中引述一本小學教科書的內容,指同性戀是正常,絕對不是疾病,又指處理網絡內容不可以因急生錯,”眉毛鬍子一把抓”把同性戀與色情暴力相提並論,難免引來輿論焦慮。

文章發表一日後,新浪微博週一宣布清理行動不再針對同性戀內容,有關注同性戀權益的媒體認為是大眾爭取的成果。

不過,亦有同性戀組織成員認為,事件反映新浪微博過分演繹了《網絡安全法》的準則,微涼估計未來網絡也可能會發生同類型的情況,作為倡導同性戀權益的機構,他們會在不穩定的環境下盡量爭取發聲,做認為應該做的事。

