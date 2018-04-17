微博禁同性戀色情內容 逾廿萬人抗議

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近日在微博出現數以十萬計”我是同性戀”這個標籤，指自己不想被清查，網民如此齊心，是為了抗議微博歧視同性戀。

上星期微博將同性戀、血腥、暴力、色情並列，刪除了百多個賬號，有20多萬人關注的同志平台都要關停，惹來極大回響，微博在週一叫停行動。

上週五新浪微博宣佈根據《網絡安全法》，展開為期3個月的清理行動，題材包括涉及色情、血腥暴力和同性戀的漫畫及短片內容，指目前已清理5萬多條微博和關閉108個賬號等。

消息一出，不少網民批評新浪微博的做法，認為不應把同性戀和色情暴力混為一談，一起清查等同歧視同性戀。有網友就發起聲援行動，上載自己相片和配以”我是同性戀”等標籤，在微博引發近6億閱讀量。

在兩日之後，《人民日報》的微博發表標題是《不一樣的煙火一樣可以綻放》的文章，當中引述一本小學教科書的內容，指同性戀是正常，絕對不是疾病，又指處理網絡內容不可以因急生錯，”眉毛鬍子一把抓”把同性戀與色情暴力相提並論，難免引來輿論焦慮。

文章發表一日後，新浪微博週一宣布清理行動不再針對同性戀內容，有關注同性戀權益的媒體認為是大眾爭取的成果。

不過，亦有同性戀組織成員認為，事件反映新浪微博過分演繹了《網絡安全法》的準則，微涼估計未來網絡也可能會發生同類型的情況，作為倡導同性戀權益的機構，他們會在不穩定的環境下盡量爭取發聲，做認為應該做的事。

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