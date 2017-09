By

【KTSF】

受一股風暴從南部推進灣區影響,週一灣區錄得過千次的閃電,導致多處起火。

從週一黃昏開始,下驟雨外,各城市不斷有雷暴及閃電。

根據國家氣象局紀錄,在下午5時左右,已經錄得超過800次閃電,而現時最新的數字,週一共有超過1,200次閃電。

下午6時半左右,消防員在南灣Los Gatos的Loma Prieta Ridge以及Twin Creeks路,撲救兩場閃電引發的山火。

中半島Woodside市亦有多處被閃電擊中,引發火警。

另外,因為強風關係,中半島聖馬刁市(San Mateo)Santa Inez大道300號地段,有電線桿被吹倒。

