活得更健康：不用花錢可延遲近視的方法（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有研究發現,有一種簡單的方法可以有效延遲近視出現,而且是不用花錢的。

兒童一旦有近視就很難逆轉,所以家長能做的就是儘早發現孩子有沒有近視,及早防止近視繼續加深。

醫生建議,兒童大約4歲就應該接受視力檢查,至於兒童已經近視,現今有幾種方法可以防止近視加深。

驗光師Thomas Aller研究兒童近視問題有20多年經驗,他也到過亞洲國家,與當地的醫生交流。

Aller醫生表示,目前在台灣很流行使用一種叫做Atropine的眼藥水來控制兒童近視,雖然有成效,可是這種眼藥在美國並不常用,需要醫生開處方才能使用。

另一種方法是使用雙焦點bifocal或多焦點multifocal隱形眼鏡。

Aller說:”我在這方面有幾項專利,用雙焦點隱形眼鏡控制近視,兒童對隱形眼鏡的反應良好,可以延緩近視加深,臨床實驗有效率為50%,有時可以更好。”

而有更多研究結果支持的方法,是簡稱Ortho K,使用硬式透氣隱形眼鏡來控制近視。

晚上睡覺戴這種隱形眼鏡,為眼睛矯形,早上不用戴眼鏡,這種方法的成功率也是50%左右。

劉家麗的兒子讀大學,現在使用Ortho K控制近視,而劉家麗本身讀高中的時候,開始佩戴硬式透氣隱形眼鏡,對她來說很有效。

劉家麗說:”我從11年級開始戴硬式隱形眼鏡,之後我的視力沒有什麼改變,直至遠視出現,這段時間長達20年。”

然而每個人的眼睛都不同,不是所有人都適宜用隱形眼鏡,剛才講到有一種不用花錢,可以有效預防近視的方法,就是鼓勵小朋友到戶外去玩。

Aller說:”如果增加兒童在戶外的時間,譬如說每天兩小時,我們小時候是很正常的事情,可是現今的兒童不常這樣做,兒童出現近視前,每天在戶外兩小時,可以延遲近視的出現。”

醫生表示,如果可以將兒童近視的年齡由5歲延遲到9歲10歲,可以減低他們變成“大近視”的機會。

