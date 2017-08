By

【KTSF】

灣區以南的Watsonville市週三下午發生3車連環相撞,其中兩輛汽車失控撞入一間賣墨西哥玩具的小店,造成7人受傷,傷者包括兒童。

事發於下午1時40分左右,地點在Freedom大道夾Laurel街,警員到場後發現有3輛汽車涉及車禍,其中兩車撞入Marquez Brothers Piñatas玩具店,地點在Freedom大道1200號。

店內有4名幼童和兩名成年人受傷,沒有生命危險,其中一名司機受輕傷。

小店被撞後,建築物有倒塌危險,當局已封鎖現場。

警方懷疑車禍涉及超速駕駛,其中一名16歲司機涉嫌無牌駕駛和駕車傷人已被捕。

