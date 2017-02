By

位於聖荷西市南部的Coyote Creek週二早上水位持續上漲,導致多人被洪水圍困,需要消防員拯救到安全的地方。

聖荷西市消防局發言人Mitch Matlow表示,週二早上,消防員在Los Lagos高爾夫球場附近的露宿者營地拯救了5人到安全地方,同時在Kelly Park附近的Nordale區疏散了商住戶。

Coyote Creek的水位上漲,源於Anderson儲水庫有水溢出,導致附近地區出現水浸,救援人員需要出動橡皮艇和其他交通工具,逐家逐戶協助居民疏散到安全地方,暫時未知有多少人受到影響。

