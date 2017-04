水務局收入下跌 北灣Sonoma縣將加水費（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

居住在北灣Sonoma縣的居民,在未來數個月可能會發現繳付水費的金額會有所上升。

Sonoma縣水務局週二公佈,Santa Rosa及Petaluma地區用戶的水費將會增加4.98%、Sonoma市及Valley of the Moon等地,增幅為5.58%,至於Marin市的居民,加幅最高為7.76%。

這表示居住於Santa Rosa地區一般的家庭,每月需額外支付90分,一年大約11元的金額,至於其他商店用戶的加幅,會因用水量而有所不同。

當局表示,自2013至2014期間,由於加州處於緊急乾旱狀態,限制各地區的用水量,Sonoma縣的供水量亦從而下降了27%,造成水務局的收入大幅下滑,加上當局2017年至2018年度的財政預算支出為3,924萬美元,包括維修近100英里的供水道、儲水設施等,以及為當地的漁業因今年風暴導致Russia河決堤而受影響支付部分損失及恢復運作,因此要求用戶加價。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。